Verano 2026: Reniec amplía horario de atención en 18 oficinas para trámites y recojo de DNI electrónico

Una muy buena noticia para empezar el nuevo año 2026. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) amplió su horario de atención en 18 sedes para los servicios exclusivos de trámite y recojo del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico.

Es importante señalar, que la disposición de la entidad que preside Carmen Velarde Koechlin, entró en vigor desde el lunes 6 de enero, extendiéndose por todo el mes para atender las demandas y solicitudes de los ciudadanos.

¿Cuáles son las sedes donde amplía el horario de atención?

De acuerdo con la informado por la institución a través de sus canales oficiales, en seis de sus sucursales el horario ampliado ha quedado establecido de la siguiente manera: de 6:15 a. m. a 7:45 p. m., en las oficinas que se detallan a continuación:

OR Miraflores

OR Independencia

OR Jesús María

OR San Martín de Porres

OR Cercado de Lima

Agencia Cañete

Asimismo, estas son las sedes de Reniec que estarán abiertas al público en el horario de 6:15 a. m. a 4:45 p. m., también para los servicios de trámite y entrega de DNI, siendo las siguientes:

OR Santa Anita

OR Puente Piedra

OR Áncash

OR San Borja

OR San Juan de Lurigancho

OR San Juan de Miraflores

OR Callao

Agencia Huaral

Agencia Chancay

OR Chosica

OR Barranca

Cabe señalar que, en las horas de horario ampliado, las oficinas atenderán exclusivamente temas relacionados al DNI. Mientras que, durante el horario regular, de 8:45 a.m. a 4:45 p. m., ofrecerán todos los trámites como registros de identidad y civiles.

¿Cómo realizar el procedimiento virtual?

Desde el Reniec buscan que más personas recurran a la virtualidad. A continuación, te explicamos cómo realizar el procedimiento desde el lugar donde te encuentres para que adquieras tu DNI electrónico 3.0. para que luego puedan ser recogidos en las sedes señaladas.

Realiza el pago con el código 02121 , mediante los canales vigentes del Reniec: Yape o Agente BCP , previa generación de un ticket en la página web de la entidad (aquí). También puede pagarse vía Pagalo.pe , agencias del Banco de la Nación o tarjetas de débito o crédito , siendo el monto a pagar S/ 30 .

con el , mediante los del Reniec: o , previa de un en la de la entidad (aquí). También puede pagarse vía , del o o , siendo el . Descarga el aplicativo "DNI Biofacial" del Reniec en el celular . Esta APP permitirá verificar la identidad del ciudadano con la imagen del rostro y actualizar la fotografía del DNI tomando en cuenta las recomendaciones .

el del Reniec en el . Esta permitirá la del ciudadano con la y la del DNI tomando en cuenta las . Ingresa a la plataforma web www.reniec.gob.pe (Servicios en línea) desde una computadora o celular y elegir la opción "Renovación por caducidad del DNI" .

desde una o y elegir la . Valida los datos que se solicita y elegir la agencia más cercana o de su preferencia para el recojo del DNI electrónico.

los datos que se solicita y la agencia más cercana o de su preferencia para el del DNI electrónico. Posteriormente, llegará un mensaje de confirmación del trámite al correo electrónico registrado.

del trámite al registrado. En la misma página web verifica el avance del trámite. Solo cuando llegue a 100 % podrás acudir a una agencia para recoger tu nuevo DNI electrónico 3.0 .

También, pueden ingresar a este link para encontrar el paso a paso de la renovación de DNI azul caduco o por caducar a DNI electrónico. Es necesario recordar que, los trámites de DNI de menores de edad se hacen de manera presencial en agencias.

De esta manera, el Reniec continuará con sus campañas de entrega de DNI electrónico 3.0 para quienes accedan al mismo, en el contexto de los comicios generales de abril próximo.