Senamhi advierte presencia de lluvias de verano en la costa para los siguientes días: Esto se sabe

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para tener en cuenta. Pese a estar en plena estación de verano, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que la costa peruana experimentará lluvias en los próximos días. En la presente nota te informamos cuáles son las regiones alertadas por si piensas viajar a algunas de ellas, a fin de que puedas tomar las debidas precauciones del caso.

¿Desde cuándo se registrarán las lluvias?

De acuerdo con lo reportado por el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, la costa del país presentará episodios de "lluvias de verano" hasta el próximo martes 13 de enero, debido a las condiciones atmosféricas que se vienen presentando en el país.

En ese sentido, recuerda que las precipitaciones están asociadas al desplazamiento de nubosidad desde los Andes hacia el mar, así como al incremento de la humedad favorecido por la presencia de vientos del norte.

Bajo estas consideraciones, señala que estas condiciones podrían presentarse principalmente durante el atardecer, la noche y la madrugada. No obstante, la entidad prevé que se mantendrán condiciones para brillo solar, especialmente hacia el mediodía.

En esa línea, advierte que los episodios de lluvias más significativos podrían registrarse en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Ica y Lima, incluida Lima Metropolitana, principalmente entre el 9 y 11 de enero. Durante este periodo también, señalan, se espera una mayor cobertura nubosa a lo largo del día.

¿Cuáles serán las temperaturas máximas durante el verano 2026?

En entrevista para Exitosa a finales de diciembre del 2025, el meteorólogo del Senamhi, Ing. Nelson Quispe, señaló que la ciudadanía debe estar preparada para las altas temperaturas que se registrarán hacia fines de febrero e inicios de marzo de 2026.

"Las temperaturas podrían llegar a los 32 °C en la costa de Lima, eso es cierto, incluso podría haber picos más altos de los 32 uno que otro día, especialmente en los distritos al este de la capital, eso es muy importante resaltar. Usualmente culminando febrero e inicios de marzo es donde se registran los picos máximos, no se descarta esa posibilidad", sostuvo.

Otra alerta que trae consigo la estación del verano es la presencia de la radiación ultravioleta, la cual para el Senamhi, están clasificados como "muy altos" y "extremadamente altos", por lo que recomienda adoptar medidas de protección solar, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

Para evitar enfermedades dermatológicas ligadas a la exposición solar, recomiendan que se aplique bloqueador solar con FPS 50 + cada tres horas, incluso en días nublados o dentro del hogar, ya que, la radiación UV atraviesa los vidrios de las ventanas.

De esta manera, el Senamhi hace mención esta nueva advertencia sobre las condiciones climatológicas en la costa y parte de la sierra, a fin de que la población toma sus respectivas medidas preventivas tanto dentro como fuera del hogar.