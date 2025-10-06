Ministro del Interior respalda declaraciones de Dina Boluarte: "No contesten llamadas de teléfonos desconocidos"

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante las primeras horas del paro convocado por un importante sector de transportistas tras la muerte de un conductor el pasado sábado, Dina Boluarte envió un mensaje al sector transporte con una frese que ha generado polémica.

La presidenta de la República pidió a la gente que recibe mensajes amenazantes o llamadas a su teléfono móvil, que los ignoren y que no los abran para inmediatamente acudir a una dependencia de la Policía Nacional del Perú y reportar el hecho.

"Las denuncias que lleguen a los celulares de esos extorsionadores, a la ciudadanía en general, no abran esas llamadas, no abran esos mensajes, pero lo que sí tienen que hacer es anotar el número que haya ingresado a vuestro celular, contacto que no lo tienen registrado como parte del directorio, no respondan, pero sí den cuenta a la Policía, de aquellos números o WhatsApp de los que están mandando mensajes", indicó.

Carlos Malaver respalda declaraciones de Dina Boluarte

Y a pesar de las críticas, el ministro del Interior, Carlos Malaver, brindó una conferencia de prensa donde no solo respaldó las declaraciones de Dina Boluarte, sino que reafirmó las mismas pidió a la gente a que no acepte ni abra llamadas de desconocidos por el riesgo que estas puedan contar.

De acuerdo a su parecer, esta situación no solo podría generar una futura extorsión sino también otros peligros que ahora representa la tecnología.

"Lo que ha dicho la presidenta es cierto. Vivimos en una etapa dependiente de la tecnología y sobre todo del teléfono, entonces la recomendación la reafirmo de teléfonos desconocidos, no contesten porque no solamente es que puedan recibir amenazas sino que puede ser llevado a un aplicativo y la vacíen las cuentas", indicó.

Capturan a implicados en ataque a bus en SJL

A su vez, el titular del Mininter dio a conocer que 3 implicados en el ataque a un bus de la empresa Santa Catalina fueron capturados en horas de la madruga gracias a un paciente trabajo de la Policía Nacional del Perú.

"El día de ayer hubo un atentando contra un conductor y hemos intervenido a tres que tendría cierto tipo de implicancia porque uno de ellos fue llevado con un vehículo para que pueda tomar la unidad de transporte y se ha incautado el vehículo", añadió.

De esta manera, el ministro del Interior, Carlos Malaver, respaldó las declaraciones de Dina Boluarte y pidió a los ciudadanos a no responder mensajes de números desconocidos.