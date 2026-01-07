Detienen a presuntos extorsionadores de una cadena de pollerías: Exigían S/10 mil para no atentar

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional capturó a tres presuntos extorsionadores de una cadena de pollerías, que exigían el pago de 10 mil soles para no atentar contra clientes y trabajadores.

Desarticulación de banda criminal

En diálogo con Exitosa, el coronel Carpio, jefe de la División de Secuestros, brindó más detalles sobre este importante golpe a la extorsión, como un mal que viene aquejando a diferentes sectores de nuestra sociedad.

Según detalló la PNP, se realizó la captura de tres personas identificadas Gioryana Cecilia Erazo Jesús, de 21 años; Kevin Baez León, de 24 años; y Víctor Hugo Mendoza Ayala, de 25 años.

"Son tres personas que han puesto una banda criminal en San Juan de Lurigancho y en esta oportunidad ellos han estado extorsionando a una persona que tenía una cadena de pollerías en ese distrito y le exigían que pague un cupo mensual de 10 soles", indicó.

Estos sujetos amenazaban al dueño de la cadena de pollerías con asesinar, no solo a los trabajadores o él, sino que atentaría contra sus propios clientes o hasta los agentes de seguridad que contrate.

"Es por eso que, gracias a la oportuna denuncia que él puso en la división de secuestros, se tomaron acciones de forma inmediata. De tal manera que, el señor, de tantas llamadas amenazantes que recibió, se vio obligado a pagar un adelanto de este cupo, es ahí cuando se efectuaron las acciones de inteligencia que conllevó a la identificación de estos tres delincuentes", informó.

En la intervención se logró incautar el celular que contiene la serie de amenazas que enviaban al empresario, así como los videos extorsivos. En este dispositivo se hallaron amenazas hacia otras víctimas, por lo que será materia de investigación para determinar el número real de afectados y la cantidad de dinero que estos criminales amasan.

#EstadoDeEmergencia 🚨 | En el marco de la política del Estado 50/50, agentes de la Dirincri capturaron a tres presuntos integrantes de la banda criminal 𝐋𝐨𝐬 𝐙𝐞𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐋𝐢𝐦𝐚 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐞, quienes estarían implicados en la comisión del delito contra el patrimonio -... pic.twitter.com/X3iiqhtAie — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) January 7, 2026

PNP interviene a 40 personas en búnker de SJL

Fueron alrededor de 40 las personas intervenidas, en un inmueble en el que confiscaron armas de fuego, entre las que hallaron una mini Uzi de fabricación casera. El lugar funcionaba como una licorería ubicada en la zona de zona de Chacarilla de Otero, en Zárate, San Juan de Lurigancho.

Según fuentes policiales, durante la intervención se hallaron hasta dos armas de fuego y una mini Uzi en poder de asistentes que fueron detenidos por tenencia ilegal de armas. Mientras que el resto de presentes fue reducido en el suelo por los agentes, quienes procedieron a realizar la identificación.

Es en un contexto de golpes a la criminalidad que la PNP desarticuló una banda dedicada a extorsionar al dueño de una cadena de pollerías en San Juan de Lurigancho.