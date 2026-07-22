Heladero en silla de ruedas conmueve las redes tras ayudar a damnificados del sismo de 5.1 en Junín: "Tenía un ahorrito"

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La región Junín fue azotada el último fin de semana por un sismo de 5.1 provocando que varias familias resulten afectadas y cinco fallecidos. Tras lo sucedido, diversas instituciones, municipalidades, organizaciones civiles así como personas de buen corazón han brindado abrigos, alimentos y artículos de primera necesidad. En medio de dicho contexto, la ayuda de un vendedor de helados ha conmovido las redes sociales.

Heladero brinda apoyo a damnificados de temblor en Junín}

Cuando de ser solidarios se trata la gran mayoría de peruanos se unen para enfrentar o paliar las situaciones adversas que pueden suscitarse como es el caso de este fenómeno natural que ha traido consecuencias a varios juninenses.

En esta oportunidad, en la red social TikTok la usuaria Katy Segovia publicó un video en el que se observa a un hombre que se moviliza en silla de ruedas para ganarse la vida ofreciendo helados en la plaza Huamanmarca de Huancayo (Junín) siendo entrevistado por ella.

Durante este diálogo se pudo conocer que el trabajador decidió poner su granito de arena con el propósito de sumarse a la buena causa de ofrecer su apoyo a los afectados con un saco de arroz para los damnificados de este temblor gracias a las ganancias que tuvo en su día a día ofreciendo sus helados.

"Tenía un ahorrito ahí, que mejor que invertirlo en una buena causa", manifestó al ser preguntado cómo así decidió colaborar con los ciudadanos que se vieron perjudicados por el movimiento telúrico.

Dicho gesto fue agradecido por la mujer que lo grababa, quien resaltó que "ese es el ejemplo" y que así se caracterizan por ser los huancaínos. "Los que menos tienen siempre son los primeros en apoyar", comentó.

Usuarios destacan la solidaridad del heladero

Esta acción solidaria rápidamente se viralizó en la red social ocasionando que diversos cibernautas comenten y reaccionen acerca de lo realizado por el heladero pese a las dificultades que enfrenta por su condición.

"Tiene un gran corazón", "Mis respetos al caballero", "La gente que menos tiene da más", "Es un señor bien noble", "Mis respetos y admiraciónm es un tipazo que Dios lo bendiga", "Qué hermoso pensar que aún hay gente buena", fueron algunos de los comentarios.

Como parte de la ayuda que vienen recibiendo las familias que resultaron damnificadas por el sismo 5.1 que azotó el último fin de semana a la región Junín, un vendedor de helados en silla de ruedas se viralizó a través de un video en el que reveló que gracias a sus ahorros puedo donar un saco de ahorros evidenciando su corazón solidario.