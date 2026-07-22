Kiara Lozano denuncia tocamientos indebidos durante concierto de Corazón Serrano y expone al presunto responsable

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Kiara Lozano dejó de lado las canciones y el brillo del escenario para contar una experiencia bastante delicada. La cantante de Corazón Serrano denunció que fue víctima de tocamientos indebidos al desplazarse entre el público durante algunos conciertos y expuso a uno de los presuntos responsables.

Kiara Lozano fue víctima de tocamientos indebidos

La cantante Kiara Lozano, una de las voces más reconocidas de Corazón Serrano, sorprendió al hablar sobre los incómodos momentos que ha vivido después de algunas presentaciones.

Durante una entrevista en el pódcast de Carlos Orozco, la artista de 25 años contó que en más de una oportunidad fue tocada indebidamente cuando tenía que abandonar el escenario atravesando zonas llenas de asistentes.

Según explicó, estas situaciones no se produjeron únicamente durante conciertos realizados en Perú, sino también en presentaciones de la agrupación en países como Ecuador y Bolivia.

"Cuando bajas del escenario, a veces toca pasar por donde está el público y la gente te mete la mano. Sí me ha pasado más de una vez", relató la cumbiambera al recordar estos complicados episodios.

Por esas experiencias, Kiara contó que ahora busca andar atenta cada vez que termina un show. Aunque parezca que camina con la mirada abajo, en verdad chequea todo lo de su alrededor para reconocer a la persona involucrada si vuelve a ocurrir algo similar.

"Por eso es que normalmente cuando yo salgo siempre veo al piso para saber si en caso suceda algo, ¿quién fue?", explicó la integrante de Corazón Serrano.

Kiara Lozano revela quién la tocó indebidamente

Esa precaución le permitió descubrir al presunto responsable durante una presentación realizada fuera del Perú. Kiara recordó que, mientras caminaba entre el público, logró ver la mano de la persona que la había tocado.

"Así fue como yo descubrí a la persona que me había tocado aquella vez; estaba observando y vi la mano", manifestó.

La cantante no se quedó callada y reaccionó inmediatamente delante de los asistentes, varios de los cuales se encontraban grabando el momento. "Le mandé a la madre en medio de la gente y había gente que estaba grabando, por eso es que te digo que me sorprende que no se haya viralizado ese momento", recordó.

Lo que más llamó la atención de su relato fue que el señalado no era un asistente cualquiera, sino un integrante del equipo encargado de brindar seguridad a las cantantes de Corazón Serrano.

"Es que yo sí le vi la mano, le agarré la mano y era un señor. Lo señalé. Sí, era un señor de seguridad. Estaba haciendo seguridad para nosotras y estuvo detrás de mí, ya te imaginas lo que hizo", sostuvo Lozano.

La vocalista reconoció que enfrentar este tipo de situaciones no ha sido sencillo. Por ello, aseguró que busca apoyo en sus amistades y en su familia, personas con las que puede conversar y liberar lo que siente después de atravesar experiencias tan difíciles.

"En esas personas, justamente, en esas amistades, en la familia. Desahogarse. Creo que es lo mejor que se puede hacer, soltar", expresó.

Así, Kiara Lozano hizo pública la denuncia por los tocamientos indebidos que sufrió durante un concierto y reveló que uno de los presuntos responsables habría sido, nada menos, que un trabajador del personal de seguridad encargado de proteger a Corazón Serrano.