Sporting Cristal y Cienciano juegan HOY EN VIVO por la Conmebol Sudamericana: horarios y canales

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Los torneos continentales vuelven a la acción. La Conmebol Sudamericana inicia la fase de playoffs, instancia en la que se enfrentan los equipos que finalizaron terceros en sus grupos de la Conmebol Libertadores contra los que ocuparon el segundo lugar en la fase de grupos de la Sudamericana.

En esta etapa, Sporting Cristal y Cienciano serán los únicos representantes peruanos en competencia. Ambos buscarán conseguir un resultado favorable en el partido de ida para dar un paso importante hacia la clasificación a los octavos de final.

Cristal recibe a Bragantino

El cuadro rimense recibirá a Red Bull Bragantino de Brasil en el Estadio Nacional de Lima, escenario que volverá a albergar un partido oficial. El encuentro de ida está programado para las 7:30 p.m. (hora peruana).

El equipo dirigido por Roberto Mosquera accedió a esta instancia tras finalizar en el tercer lugar de su grupo en la Copa Libertadores, superando al Junior de Barranquilla y asegurando un cupo en los playoffs de la Copa Sudamericana.

Cienciano va por el golpe contra Lanús

Por su parte, Cienciano afrontará un complicado desafío en Argentina, donde visitará a Lanús, vigente campeón de la Copa Sudamericana 2025 y de la Recopa Sudamericana 2026. El encuentro también se disputará desde las 7:30 p.m. (hora peruana).

El conjunto cusqueño aseguró su clasificación a los playoffs tras igualar con Juventud de Uruguay en la última fecha de la fase de grupos, resultado que le permitió terminar segundo en su serie y mantenerse con vida en el certamen continental.

En qué canales ver los partidos de Cristal y Cienciano

Para el público nacional, el partido entre Sporting Cristal y Red Bull Bragantino será transmitido por las señales de ESPN y DSports, además de la plataforma de streaming Disney+.

Por su parte, el duelo entre Lanús y Cienciano podrá verse de manera exclusiva por DSports y DGO. Ambos compromisos están programados para iniciar a las 7:30 p.m. (hora peruana).

Sporting Cristal y Cienciano debutan en los Play Off de la Conmebol Sudamericana, y tendrán duelos directos ante Red Bull Bragantino de Brasil y Lanús de Argentina, respectivamente. Ambos encuentros se tienen programado jugarse hoy míercoles 22 de julio a la misma hora, 7:30 p.m. (hora peruana). Rimenses y cusqueños buscarán un resultado favorable en el partido de ida.