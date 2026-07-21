Sismo en Junín: Gladys Tejeda advirtió sobre ROBO en viviendas dañadas

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A tres días del sismo de magnitud 5.1 que sacudió la provincia de Chupaca, en la región Junín, los habitantes del sector Pumpunya informaron que todavía no reciben la asistencia necesaria para remover los escombros de las viviendas que colapsaron a causa del movimiento sísmico. La fondista pudo constatar de primera mano las condiciones en las que permanecen decenas de familias que aún esperan apoyo. Deseando que el apoyo sea mucho mas rápido y eficaz por parte del estado, sin embargo manifiesta que siente respaldo por las diferentes centros de acopio.

A través de una entrevista rápida de Latina Noticas, pidió apoyo a las autoridades y empresas privadas para que lleven el apoyo necesario a los damnificados de Pumpunya, pues hay personas que lo han perdido todo. Asimismo, alertó que hay ladrones que están aprovechando la situación.

La realidad es otra

Según la fondista, la realidad es otra, no se esta pasando lo real en las redes sociales. La peor parte se lo llevaron los ganaderos y agricultores que viven de sus casas de adobe. La deportista visitó las áreas afectadas e hizo un llamado a las autoridades, al sector privado y a la ciudadanía para unir esfuerzos en apoyo de las familias damnificadas. Señaló que numerosas personas han perdido sus hogares y bienes materiales, y alertó que también se han reportado robos en las viviendas perjudicadas.

´´Hago un llamado a las empresas privadas y a instituciones que se puedan sumar, todos debemos de ponernos la mano al pecho, nos toca ser un poco más humanos y apoyar, hay acopios, pero aún hay adultos mayores dentro de sus domicilios dañados cuidando sus pertenencias, los rateros están haciendo de las suyas.´´ , declaró Tejeda

Caos en plena ayuda

A pesar del empadronamiento casa por casa y el traslado de carpas para atender a las familias afectadas por parte de INDECI, damnificados por el sismo señalan que la ayuda está tardando mucho.

Los ciudadanos permanecen en la noche con miedo, sin luz, sin señal y además, los diferentes domicilios derrumbados con familiares perdidos, están siendo saqueados abusando de los más vulnerables. Un ejemplo de ello fue que a un ciudadano damnificado ya que fue arrebatado de sus cosas justo después del sismo, declaró en la entrevista.

Mientras miles de ciudadanos intentaban recuperar la calma, verificar el estado de sus viviendas y ayudar a sus familiares, los ladrones aprovechan la vulnerabilidad para cometer actos ilícitos. No cabe duda de que para ellos no existe circunstancia, tragedia o crisis que represente un impedimento para delinquir.