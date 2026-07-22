Keiko Fujimori invita a la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, a su ceremonia de proclamación

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocos días de la celebración más importante del país con motivo de las Fiestas Patrias, fecha en la que se llevará a cabo la proclamación oficial y la toma de mando de la presidenta electa, Keiko Fujimori. Ante esto, la lideresa de Fuerza Popular ha extendido una serie de invitaciones a diversas figuras políticas. La más reciente en confirmar que recibió una de ellas fue la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez.

Invitación a la toma de mando el próximo 28 de julio

La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, informó a través de sus redes sociales que recibió una invitación oficial, remitida por la oficina de la presidenta electa, para asistir a la ceremonia de toma de mando de Keiko Fujimori, que se realizará el próximo 28 de julio en Lima.

"En nombre de la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, tenemos el alto honor de extenderle una cordial invitación para que nos acompañe en la Ceremonia de Transmisión del Mando Supremo y en las actividades que marcarán el inicio del nuevo período constitucional", menciona la invitación.

En ese sentido, la exmandataria mencionó que agradece este gesto importante para el país al haber elegido por primera vez a una mujer como presidenta.

"Agradezco profundamente a la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, por la invitación a acompañarla en el acto de su posesión presidencial. Este es un momento histórico para ese hermoso país: la asunción de la primera mujer elegida por el voto popular", comentó en sus redes sociales.

Agradezco profundamente a la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, por la invitación a acompañarla en el acto de su posesión presidencial.



Este es un momento histórico para ese hermoso país: la asunción de la primera mujer elegida por el voto popular para ejercer la... pic.twitter.com/WSaAJE5Tr7 — Jeanine Añez Chávez (@JeanineAnez) July 21, 2026

¿Quién es Jeanine Añez y cuál es su vínculo con Keiko Fujimori?

La expresidenta de Bolivia entre 2019 y 2020, Jeanine Áñez es una abogada, política y expresentadora de televisión. Su vínculo con Keiko Fujimori se centra en la afinidad ideológica y el respaldo mutuo frente a procesos judiciales. Asimismo, Fujimori expresó su apoyo a la exmandataria en reiteradas ocasiones por las detenciones que atravesó en su país.

¿Qué mandatarios han sido invitados a la toma de mando de Keiko Fujimori?

Hasta el momento, se sabe que la hija de Alberto Fujimori ha invitado formalmente a una serie de jefes de estado de diferentes partes del mundo. La lista de la que se tiene conocimiento actualmente es de:

Javier Milei , presidente de Argentina

, presidente de Argentina Felipe VI, Rey de España

José Antonio Kast, presidente de Chile

Santiago Peña, presidente de paraguay

Daniel Noboa, presidente de ecuador

Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay

José Raúl Mulino, presidente de Panamá

Nasry Asfura, presidente de Honduras

Finalmente, la presencia de diversas figuras políticas, incluida la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, en la eventual ceremonia de proclamación de Keiko Fujimori marcaría el inicio de un nuevo gobierno hasta el año 2031.