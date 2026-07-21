El Perú no para de temblar: Nuevo SISMO se percibe este martes 21 de julio: Conoce el epicentro y magnitud

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo ha remecido al país, este martes 21 de julio, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

¿Cuál fue la magnitud del temblor?

Como se recuerda, el Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país, tal como el registrado el martes 21 de julio en la región Tacna con una magnitud de 4.9.

En ese sentido, durante un nuevo movimiento telúrico se volvió a sentir durante la noche de hoy, martes 21 de julio, más precisamente a las 9:03 p. m., según el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional.

De acuerdo con su más reciente reporte revelado en sus redes sociales, el temblor registró una magnitud de 4.9, con el punto de referencia a 40 km al sur de Tacna, con epicentro en el distrito de Tacna.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0483

Fecha y Hora Local: 21/07/2026,21:03:49

Magnitud: 4.9

Profundidad: 40 km

Latitud: -19.17

Longitud: -70.15

Intensidad: III Tacna

Referencia: 129 km al S de Tacna, Tacna - Tacnahttps://t.co/kbTtkF73Lq — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 22, 2026

La clave ante sismos: la mochila de emergencia

Frente a este tipo de fenómenos, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual deberá contar con los implementos en favor de los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables para afrontar las primeras 24 horas de un desastre natural:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

El veterinario Rodrigo Rondón indicó que aparte de la mochila de emergencia, se debe tener una para mascotas. Esta debe contar con su comida especial, de preferencia en tamaño mediano, agua con un recipiente, plato para servirle y si es posible, una manta para abrigar al animalito.

🔴🔵 #PatitasFelices🐶😺 | El veterinario Rodrigo Rondón indicó que aparte de la mochila de emergencia, se debe tener una para mascotas. Esta debe contar con su comida especial, de preferencia en tamaño mediano, agua con un recipiente, plato para servirle y si es posible, una... pic.twitter.com/GhfbLMiOY8 — Exitosa Noticias (@exitosape) June 27, 2026

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Del mismo modo, es importante recordar que la caja de reserva está compuesta por un botiquín de primeros auxilios, comida enlatada, botellas de agua, chocolate en barra, una manta polar, ropa, papel higiénico, linterna, radio, silbato, platos, alimentos para mascotas y dinero en monedas.

Tal como es reiterativo, durante y después de la actividad sísmica es recomendable no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse.