Puente Piedra: Joven de 19 años muere en extrañas circunstancias dentro de mercado

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Joven de 19 años falleció en extrañas circunstancias mientras trabajaba dentro de un mercado en Puente Piedra. La familia de Jesús Hurtado Mori denunció que aún esperan la llegada del personal de criminalística para determinar qué ocurrió la noche del 21 de julio.

El hecho ocurrió en el mercado Cooperativa, ubicado en la calle Dos de Mayo, cerca de la Vía Evitamiento. Según los familiares, el joven se encontraba realizando labores dentro del establecimiento cuando perdió la vida alrededor de las 9 de la noche. Sin embargo, hasta las 4 a.m., cuestionan que no se hayan iniciado las diligencias correspondientes.

Investigan la causa de la muerte

El tío del fallecido brindó detalles sobre las primeras versiones que maneja la familia y señaló que buscan identificar a la persona que habría contratado a Jesús para realizar el trabajo. "Es mi sobrino, por parte de mi esposa, y a las nueve de la noche ha perdido la vida, supuestamente con una persona que no conocemos y que lo ha contratado, y ese es el motivo por el que estamos buscando a saber quién es la persona que le ha contratado".

Jesús Hurtado Mori, de 19 años, tenía como meta ingresar a la universidad y se preparaba académicamente en sus tiempos libres. Sus familiares lo describieron como un joven con proyectos a futuro y señalaron que buscan esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

Sobre la causa de muerte, la familia indicó que la versión entregada por el mercado apunta a una posible caída desde el techo mientras realizaba trabajos de limpieza. "Según lo que manifiesta el Mercado, es que él ha estado haciendo trabajos de limpieza en el techo y se ha caído. No sabemos si ha estado con arnés, porque como familia no nos permiten acercarnos a cadáver".

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Por su parte, el abogado que representa al mercado aseguró que están dispuestos a colaborar para esclarecer lo sucedido. Mientras tanto, la familia del fallecido exige una investigación a profundidad para que la muerte del joven no quede impune.

De esta manera, a muerte de Jesús Hurtado Mori deja muchas interrogantes entre sus familiares, quienes esperan que las autoridades determinen qué ocurrió realmente dentro del mercado de Puente Piedra. Mientras avanzan las investigaciones, sus seres queridos piden respuestas y justicia para esclarecer las circunstancias en las que el joven perdió la vida mientras realizaba sus labores.