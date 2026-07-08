Chofer protagoniza emotiva celebración con pasajeros tras agónico triunfo de Argentina ante Egipto: "¡Qué alegría!"

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La selección de Argentina selló su clasificación a cuartos de final del Mundial 2026 luego de un reñido y agónico partido ante Egipto por 3-2. La algarabía de sus hinchas no solo se generó en el estadio Atlanta sino en el mismo país. Un claro ejemplo de ello fue la celebración de un chofer que detuvo el bus en el que trabaja para festejar junto a sus pasajeros la épica victoria. El hecho se viralizó de forma inmediata en redes sociales.

Chofer detiene bus en el que trabaja para celebrar triunfo de Argentina

La mañana que vivieron los hinchas de la Albiceleste el último martes, 7 de julio, fue un vaivén de emociones debido a que el partido por octavos de final ante la escuadra egipcia no fue para nada fácil debido a que los dirigidos por Lionel Scaloni tuvieron que superar un 2-0 en contra por lo que voltear el cotejo fue un desahogo total, no solo para los jugadores sino para sus mismos aficionados.

Eso se puedo evidenciar en un video que viene circulando en diversas plataformas digitales en el que se observa cómo el chofer argentino de un bus festejó este triunfo de la selección de su país junto a los pasajeros que llevaba a bordo dejando en evidencia la pasión por el fútbol que tienen los argentinos.

El hecho ocurrió en Córdoba, donde un trabajador del sector transporte manejaba la unidad vehicular como todos los días, pero esta vez escuchando en la radio la transmisión en vivo del encuentro entre Argentina ante Egipto.

"Este es un horario que tengo siempre, hace mucho tiempo ya. Tocó ir a trabajar y dije: 'Bueno, lo escucharemos, no hay problema'", manifestó a un medio local.

Así celebró el chofer junto a los pasajeros

En el material audiovisual, se observa el preciso instante en que el hombre identificado como Gonzalo, conductor de un vehículo de la empresa Sibus, no pudo contener su alegría tras el gol agónico de Enzo Fernández ante el combinado africano.

"Quise festejarlo y abrazar a los pasajeros. Fue todo muy espontáneo. Se subió otro hombre y también lo abracé. Qué alegría por Dios", sostuvo el conductor argentino a un medio local.

Ante el gol de Enzo Fernández que selló el triunfo agónico 3-2 de Argentina ante Egipto, un chofer argentino se viralizó por su emotiva celebración protagonizada junto a pasajeros evidenciando la pasión por el fútbol del pueblo sudamericano.