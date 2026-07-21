Sismos en Perú: INDECI recuerda tener a la mano el Combo de la Supervivencia, aquí te enseñamos a elaborarlo

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el sismo de magnitud 5.1 registrado en la región Junín el pasado 18 de julio, desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomendaron a la población tener a la mano el Combo de la Supervivencia, haciendo énfasis en que nuestro es altamente sísmico, debido a su ubicación en el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico".

A continuación, en la presente nota, te enseñamos a elaborar este importante equipo de prevención, el cual podría ser de gran ayuda un eventual terremoto, emergencia natural o un sismo de mayor intensidad.

¿Qué es el Combo de la Supervivencia?

De acuerdo con el INDECI, el Combo de la Supervivencia está conformado por la mochila para emergencias y la caja de reserva , las cuales deben contener previsiones básicas para que las familias afronten los primeros días de una emergencia.

En el caso de la mochila de emergencia, debe contener artículos indispensables para que las personas puedan sobrevivir las primeras 24 horas después de presentarse el desastre. En ese sentido, lo recomendable es elaborar una mochila por cada dos personas y su conformación debe contar con los siguientes elementos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otros elementos más que puedan ser requeridos.

Mientras que, la caja de reserva debe llevar consigo artículos necesarios para que una familia pueda vivir del segundo al cuarto día del hecho suscitado y su implementación debe estar diseñada para todos los miembros del hogar.

Asimismo, está compuesta por un botiquín de primeros auxilios, comida enlatada, botellas de agua, chocolate en barra, una manta polar, ropa, papel higiénico, linterna, radio, silbato, platos, alimentos para mascotas y dinero en monedas.

✅Elabora tu combo de la supervivencia:

🎒Mochila para emergencias + 📦caja de reserva.

😉 Elige prepararte pic.twitter.com/gMpFNmtWSg — INDECI (@indeciperu) July 19, 2026

¿Qué hacer durante un sismo?

Frente a la ocurrencia de sismos, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico. Indicó que, si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

Del mismo modo, si tienes una mascota en casa, el Dr. Rodrigo Rondón, conductor del bloque "Patitas Felices", recomienda que se tenga una mochila aparte, la cual debe contener su comida especial, de preferencia en tamaño mediano, agua con un recipiente, plato para servirle y si es posible, una manta.

Es importante que se implemente un Plan Familiar de Emergencias y que cada miembro del hogar tenga asignado su rol específico, basándose en las siguientes funciones:

Identificar los riesgos dentro y fuera de nuestra casa. Ubicar las zonas seguras internas y externas, las rutas de evacuación y los puntos de reunión. Elaborar nuestra mochila para emergencias y la caja de reserva. Asignar un rol a cada integrante de nuestra familia. Organizar y participar en simulacros.

👉🏼Repasa o actualiza tu Plan Familiar de Emergencia 📝 y prepárate mejor ante emergencias y desastres. pic.twitter.com/pgevMcUA5o — INDECI (@indeciperu) July 20, 2026

Finalmente, el INDECI fijó para el viernes 14 de agosto el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 en todo el país, con la finalidad de fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y la población en general, frente a situaciones de emergencia o desastre, ya sea de origen natural o inducidas por la acción humana.