Comas: Capturan a tres sujetos armados tras intensa persecución policial en la avenida Universitaria

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tres sujetos fueron detenidos por agentes policiales tras una persecución que terminó en la intersección de las avenidas Universitaria y 22 de Agosto, en el distrito de Comas. Los intervenidos eran seguidos por efectivos de la Brigada contra el Crimen Organizado de Lima Norte y personal de la Diviac.

Capturan a 3 presuntos delincuentes

Según información policial, el operativo se inició alrededor de las 10:20 de la noche, luego de que los agentes recibieran una alerta sobre los ocupantes de un automóvil negro, quienes presuntamente portaban un arma de fuego. Los efectivos iniciaron el seguimiento del vehículo por varias cuadras hasta lograr su intervención.

Durante el registro del automóvil, los policías encontraron una pistola oculta debajo del asiento del conductor. El hallazgo motivó la detención de los tres ocupantes del vehículo, quienes fueron trasladados para continuar con las diligencias correspondientes y determinar si estarían involucrados en otros hechos delictivos.

Los intervenidos fueron identificados como Richard Sinchi Rodríguez, de 38 años; Christian Díaz Guillén, de 22 años; y Walter Aviles Navarro, de 38 años. Todos ellos quedaron a disposición de las autoridades mientras avanzan las investigaciones a cargo de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Durante la intervención, la Policía también informó que un motociclista que se encontraba en la zona escapó del lugar y abandonó su casco y una caja de delivery. Estos objetos serán analizados para establecer si existe alguna relación con los detenidos o con el caso. La diligencia continúa en investigación y se espera que en las próximas horas las autoridades brinden mayores detalles sobre la intervención realizada en Comas.

🔴🔵 Comas: capturan a tres sospechosos armados tras persecución policial.



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Capturan presuntos extorsionadores

Hace unos días, un bus interprovincial de la empresa Civa fue atacado a balazos la madrugada de este domingo cuando se dirigía de Lima hacia Chiclayo. El atentado ocurrió a la altura del paradero Tres Postes, en la Panamericana Norte, en el distrito de Los Olivos.

Pese a que esta vez no hubo víctimas, el atentado incrementó la preocupación entre los viajeros y transportistas, debido a la creciente ola de ataques contra empresas de transporte registrada en las últimas semanas. Horas después del ataque, la Policía Nacional informó la captura de dos presuntos responsables del atentado. Ambos detenido son de nacionalidad venezolana y ya tienen antecedentes por varios delitos en el país.

Es así que, la Policía Nacional mantiene operativos para hacer frente a la criminalidad en Lima Norte. Tras el ataque contra un bus de Civa en Los Olivos, agentes lograron capturar a dos presuntos implicados, mientras que en Comas detuvieron a tres sujetos armados durante una persecución, reforzando las acciones de inteligencia e intervención contra bandas delictivas.