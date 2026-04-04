Hermana de hincha fallecido en banderazo en Matute exigió justicia: "Nadie se hace responsable"

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un banderazo de hinchas de Alianza Lima en Matute, previo al clásico ante Universitario programado para este sábado, culminó en tragedia tras reportarse el fallecimiento de una personas y otras 47 resultaron heridas. La víctima mortal fue identificada como Freddy Cornetero por quien su hermana ha exigido justicia y ha solicitado apoyo para su sepelio.

Hermana de hincha fallecido en banderazo exige justicia

En medio del dolor de perder a su ser querido, entre lágrimas, la hermana del hincha aliancista que murió en un banderazo en el estadio Alejandro Villanueva, la noche del último viernes 3 de abril, exigió justicia para él así como que se esclarezcan las circunstancias del deceso.

Sollozando sostuvo que Freddy Cornetero deja a sus dos hijas abandonadas y que él cumplía el rol de padre y madre para ellas. En tal sentido, cuestionó que el club Alianza Lima no se "pronuncie en nada".

"Dicen por la aglomeración de gente (que ha fallecido su hermano), que un muro se ha caído y ahorita ellos no dicen nada. No se responsabilizan por tanta gente que ha entrado", expresó.

Relató que se enteró del fallecimiento de su hermano luego de conocer que no se encontraba trabajando y no contestaba su celular. Posteriormente, le dijeron que se acercara al estadio Alejandro Villanueva, donde lastimosamente lo encontró.

"Lo que estamos pidiendo es que se pronuncien ellos, que nos ayuden (el club Alianza Lima). No se han comunicado para nada, no tenemos la caja para sacarlo", manifestó sollozando.

Alianza Lima emite nuevo comunicado tras trágico banderazo

Un día después del trágico banderazo suscitado en el estadio Alejandro Villanueva que cobró la vida de un hincha y 47 personas resultaron heridos, Alianza Lima emitió un comunicado en el que se deslindó de toda responsabilidad sobre dicho gesto de motivación al club y afirmaron que fue promovido por la propia hinchada.

En dicha misiva, la institución íntima explica que este tipo de expresiones son realizadas por los hinchas a nivel mundial, señalando a que estos surgen de manera "espontánea y como muestra de aliento al equipo".

"Cabe resaltar que dicha convocatoria fue promovida por la propia hinchada, sin que sean organizada, autorizada ni promovida por parte del Club", se lee en el escrito público.

Es así que, la hermana del hincha de Alianza Lima fallecido durante un banderazo en Matute exigió justicia por su familiar y cuestionó que el club blanqquiazul no se "pronucncie en nada" respecto a las circunstancias del deceso de su hermano que según indicó deja a sus dos menores hijas.