La Cantuta: Estudiantes toman residencia universitaria denunciando que es ocupada por docentes y personas ajenas

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un grupo de alumnos de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle-La Cantuta se encuentran ejecutando la toma de una parte de la residencia universitaria, denunciando que dicho inmueble estaría siendo utilizado por docentes de forma indebida y no en beneficio del alumnado.

Estudiantes denuncian uso indebido de residencia universitaria

Universitarios de La Cantuta se encuentran realizando una medida de protesta exigiendo que la residencia universitaria se vuelva a destinar a los alumnos con bajos recursos y provenientes de provincias, ya que actualmente estaría siendo ocupado por docentes cesados y personas ajenas a la casa de estudios.

Una dirigente estudiantil comentó a Exitosa que actualmente La Cantuta solo cuenta con un espacio destinado a albergar a alumnas de la universidad, conocido como la Residencia para señoritas. Sin embargo, comenta que este espacio fue desactivado en 2019 por presuntamente ser inhabitable.

A pesar de esa desactivación, los alumnos denuncian que desde entonces el referido espacio se estaría empleando de manera indebida por profesores de la universidad e incluso por docentes cesados que viven con sus familias.

"Estamos denunciando que a nosotros como estudiantes no nos dan la residencia universitaria [...] No solamente viven solos, viven hijos, nietos, hijos mayores de edad que ni siquiera estudian en nuestra universidad, personas ajenas que incluso ya han cesado, están viviendo allí", señaló la representante estudiantil ante las cámaras de Exitosa.

Alumnos de La Cantuta denuncian agresiones

El malestar de los alumnos radica en que mientras algunos docentes y personas ajenas a la casa de estudios se encuentran viviendo en la residencia universitaria, estudiantes con escasa economía o provenientes de distritos o provincias lejanas, se encuentran realizando gastos considerables en alquiler de cuartos y pasajes.

Como pudo certificar Exitosa, en la fachada de la institución se observan distintos carteles que expresan las exigencias del alumnado, así como su malestar. "Mientras ellos viven con privilegios, nosotros sobrevivimos pagando cuartos" y "El estudiante lucha porque las autoridades no escuchan" son algunas de sus proclamas.

Asimismo, denunciaron presuntos actos de violencia contra los estudiantes por parte del personal de seguridad de la universidad. "Han golpeado a uno de nuestros compañeros, lo han dejado desangrando. El compañero se estaba yendo al baño, lo agarraron entre tres, lo agarraron del cuello y lo han pateado incluso", dijo.

En conclusión, los estudiantes de La Cantuta exigen que se cumpla con su derecho al acceso de la residencia universitaria y denuncian su uso indebido por parte de profesores y personas ajenas.