Preocupación por hinchas de Alianza Lima: Dos en UCI y seis internados tras tragedia en Matute

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un día después del trágico 'banderazo' de Alianza Lima, que dejó un muerto y decenas de heridos, el Ministerio de Salud (Minsa) dio detalles sobre el estado de salud y evolución de los hinchas, quienes fueron trasladados a diferentes hospitales.

Dos hinchas de Alianza Lima en UCI tras 'banderazo'

Tras la visita de supervisión al Hospital Nacional Dos de Mayo del premier Luis Arroyo y el ministro de Salud, Juan Carlos Velazco, donde buscaron garantizar la atención médica integral de los afectados este sábado 4 de abril, el Ejecutivo reveló que dos hinchas se encuentran en UCI.

En declaraciones a TVPerú, el viceministro de prestaciones y aseguramiento en salud, Elvis Loro Chero, afirmó que dos pacientes, de diferente nivel de gravedad, se encuentran en la Unidad de Terapia Intensiva.

"Sin embargo, la conversación que hemos tenido con los médicos tratantes es que están evolucionando de manera favorable", agregó.

Asimismo, informó que los pacientes menores de edad que fueron víctimas de la estampida del 'banderazo' están estables.

También señaló que, entre los heridos, se encuentra una gestante de 18 años de edad, con un embarazo de nueve semanas de evolución.

"Está estable. Ya se le han hecho dos ecografías, ha sido vista dos veces por el ginecólogo. El bebito, afortunadamente, está muy bien, y probablemente, en el transcurso de las próximas horas, se le estará dando de alta", detalló.

Respecto a las personas que manifestaron que se les ha pedido comprar medicinas adicionales al servicio que se les brinda en estos centros médicos, el funcionario del Minsa señaló que se ha dispuesto que se corrija la situación.

"Hemos tomado conocimiento de este tema y se ha indicado al director del hospital que, de inmediato, se corrija esta situación para que ningún paciente o familiar tenga la necesidad de comprar por bolsillo propio", precisó.

En ese sentido, Elvis Loro aclaró que el Ejecutivo está "garantizando la 100% la atención gratuita a través del Seguro Integral de Salud (SIS)".

Alianza Lima aclara que NO autorizó banderazo

Tras el fallecimiento de Freddy Cornetero, hincha fallecido por asfixia durante el último banderazo ocurrido al interior del estadio Alejandro Villanueva 'Matute', el club Alianza Lima ha emitido un nuevo comunicado a minutos del 'clásico'.

En el nuevo escrito, lanzan precisiones respecto a la convocatoria e indican que el encuentro "fue promovido por la propia hinchada" y que su organización no fue encabezada por el club.