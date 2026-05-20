Otorgarán BONO de S/500 en cuatro regiones de Perú: ¿Quiénes se verán beneficiados?

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Aprueban entregar bono de S/500 en cuatro regiones del Perú. Conoce todos los detalles de la medida oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 202-2026-Vivienda publicada el 20 de mayo en el diario oficial El Peruano.

Ministerio de Vivienda otorgará bono BAE de S/500

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) anunció que se otorgará 39 bonos de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) a las familias damnificadas por las intensas lluvias registradas en el país. Se trata de la décima quinta convocatoria del 2026 con el objetivo de mitigar el impacto del costo de vida y fortalecer la capacidad adquisitiva de la familias peruanas.

De acuerdo a la normativa vigente, mediante el bono BAE se ofrece el monto de S/500 mensuales por un periodo máximo de dos años, bajo un proceso de verificación y calificación a cargo del Estado a los damnificados, con el fin de costear el alquiler de un espacio seguro con los servicios básicos donde puedan vivir mientras se recuperan de la emergencia.

El subsidio económico del Estado será entregado en cuatro regiones del país: Amazonas, Áncash, Ayacucho y Cusco, cuyas viviendas han sido declaradas colapsadas o inhabitables.

¿Quiénes serán beneficiados con Bono BAE?

La Resolución Ministerial N° 202-2026-Vivienda precisa que serán 39 bonos los que se entregarán en las regiones ya mencionadas y el monto de S/500 se dará en las oficinas del Banco de la Nación.

"Desde el Ministerio de Vivienda queremos asegurar a cada familia damnificada con una alternativa segura donde vivir, tomando decisiones basadas en información técnica confiable y en coordinación con las autoridades locales", informaron desde el sector.

De acuerdo al documento oficial, la distribución de los bonos se realizará de manera focalizada, quedando de la siguiente forma:

En Amazonas se darán 7 bonos a las familias de San Francisco del Yeso y Santo Tomás.

bonos a las familias de San Francisco del Yeso y Santo Tomás. En la región Áncash se distribuirán 10 bonos para familias de Huaraz.

bonos para familias de Huaraz. Ayacucho recibirá 16 subsidios que serán entregados a familias de las provincias de La Mar, Huanca Sancos y Paucar del Sara Sara.

que serán entregados a familias de las provincias de La Mar, Huanca Sancos y Paucar del Sara Sara. En la región Cusco se dará el bono BAE a 6 familias de la provincia de La Convención.

Ten en cuenta que la relación de potenciales beneficiarios está publicada en las sedes digitales del Ministerio de Vivienda (www.gob.pe/vivienda) y del Fondo Mivivienda (www.mivivienda.com.pe), así como en los locales municipales de los distritos beneficiarios.

Bono BAE: Requisitos y cómo acceder

Ten en cuenta que los requisitos para acceder al Bono BAE son los siguientes:

Registro en el empadronamiento: debe estar incluida en el padrón de familias afectadas elaborado por la municipalidad correspondiente.

debe estar incluida en el padrón de familias afectadas elaborado por la municipalidad correspondiente. No pueden ser propietarios ni poseer otra vivienda dentro de la misma región afectada por el desastre.

dentro de la misma región afectada por el desastre. Condición de propietario o poseedor: el bono está dirigido exclusivamente a los propietarios o poseedores del inmueble afectado, por lo que quedan excluidos los inquilinos y encargados del cuidado de la vivienda (guardianes).

Es así como se dio a conocer que el Ministerio de Vivienda entregará 39 bonos de arrendamiento de vivienda para emergencia (BAE) de S/500 mensuales por dos años a las familias damnificadas de las regiones Amazonas, Áncash, Ayacucho y Cusco.