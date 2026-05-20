Cambio de clima: Recomendaciones esenciales para evitar enfermarte esta temporada

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Especialistas en salud pública emiten un llamado urgente a las autoridades y población para reforzar las coberturas de vacunación, con el fin de alcanzar las metas regionales y evitar retrocesos críticos en salud pública. Advirtieron, en particular, sobre el brote y riesgos de sarampión en el país, así como sobre el incremento de casos de tos ferina y el inicio de la temporada de virus sincitial respiratorio (VSR).

Una crisis que no es solo peruana

En Perú, el sarampión encabeza las preocupaciones sanitarias. Tras la alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud ante el riesgo de reintroducción de la enfermedad, el país reporta más de 40 casos confirmados, una enfermedad que ya se había logrado erradicar.

A este escenario se suma el resurgimiento de la tos ferina (coqueluche o pertussis), que ya supera los 700 casos reportados y registra más de 10 fallecidos en lo que va del año. Ante esta problemática, la Dra. Nancy Olivares, pediatra neonatóloga, advierte que estamos ante una situación que no podemos ignorar.

"El retorno del sarampión y el incremento sostenido de la tos ferina nos recuerdan que la vacunación no es opcional; es nuestra principal herramienta para evitar que enfermedades prevenibles sigan cobrando vidas en el Perú", indicó.

Las cifras regionales respaldan esta urgencia. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la tos ferina pasó de 11,202 casos en 2023 a 66,184 en 2024 en las Américas, un incremento del 490% que refleja el avance de la enfermedad en la región.

De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF de 2024, la cifra de niños sin ninguna dosis de la vacuna DPT (Difteria, Tos ferina y Tétanos) ascendió a 1,465,000 en la región.

Cómo proteger a tu familia?

Ante este escenario, diversos especialistas recomiendan tomar acción:

Revisa el carné de vacunación de tus hijos

No esperes a que haya un brote cerca para actuar

Consulta el esquema de vacunación vigente, porque puede haber cambiado

Los adultos y adultos mayores también necesitan vacunarse

Verifica el nivel de vacunación del nido o guardería de tu hijo

Si estás embarazada, vacúnate durante la gestación

Planifica las vacunas antes de viajar, no al regresar

Acude al establecimiento de salud más cercano

Frente a este panorama, Perú da un paso importante al incorporar la inmunización contra el virus sincitial respiratorio (VSR). Aunque el país reporta alrededor de 4,000 casos anuales, se estima que la cifra real podría superar los 135,000, dado que el subregistro impide dimensionar el verdadero impacto de la enfermedad