Universitario vs Nacional con el debut de Héctor Cúper en la Libertadores: Esta es la alineación definitiva

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El equipo de Universitario de Deportes inicia hoy un desafío determinante en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Bajo la dirección técnica de Héctor Cúper, el plantel merengue presenta una alineación titular reforzada y táctica para enfrentar a Nacional en un duelo de alta intensidad.

Estrategia táctica en el debut

El planteamiento de Cúper destaca por priorizar el orden defensivo sin perder la vocación ofensiva, buscando aprovechar la localía y el apoyo de su hinchada en el estadio. Álex Valera lidera el ataque, respaldado por la experiencia de Andy Polo en la banda derecha.

El mediocampo será fundamental para mantener el equilibrio, contando con piezas clave en la recuperación y distribución del balón. La formación busca consolidar un bloque compacto que permita neutralizar las transiciones rápidas del conjunto uruguayo, asegurando así el dominio de las acciones durante el partido.

La estructura táctica diseñada para este encuentro no solo busca solidez, sino también dinamismo constante en la creación de jugadas ofensivas. Con esta disposición, el estratega pretende dominar el ritmo del enfrentamiento, asegurando que el equipo mantenga la posesión y genere ocasiones claras de gol.

Detalle del plantel y variantes

Para este importante compromiso, la delegación crema ha trabajado en una planificación exhaustiva, considerando las condiciones físicas de cada deportista. El comando técnico ha seleccionado una nómina equilibrada, destacando nombres esenciales que buscarán marcar la diferencia en el marcador global del encuentro copero de hoy.

Once titular confirmado:

Miguel Vargas (Arquero)

Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría (Defensores)

Andy Polo, José Carabalí, Martín Pérez Guedes, Héctor Fértoli, Jairo Concha (Mediocampistas)

Alex Valera, Lisandro Alzugaray (Delanteros)

Banquillo de suplentes:

Diego Romero, Aldo Corzo, Matías Di Benedetto

César Inga, Hugo Ancajima, Paolo Reyna

Jorge Murrugarra, Jesús Castillo, Miguel Silveira

Edison Flores, Bryan Reyna, Sekou Gassama

El despliegue de estos jugadores permite al técnico argentino contar con variantes ofensivas y defensivas según lo requiera el trámite. La presencia de elementos como Edison Flores y Bryan Reyna ofrece alternativas claras para refrescar las líneas de ataque en los minutos finales, buscando siempre vulnerar el arco rival.

Este enfrentamiento representa una prueba de fuego para las aspiraciones del club en este torneo internacional. Conseguir un resultado positivo es fundamental para escalar posiciones en la tabla, reafirmando el proyecto liderado por el técnico en estas alineaciones Nacional vs Universitario Copa Libertadores 2026 formaciones.