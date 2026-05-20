Sarampión en aumento: ¿Cómo identificar los puntos de vacunación más cercanos a mi domicilio?

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Luego de una serie de alarmantes cifras que han aparecido en las últimas semanas, más de diez regiones del país se han visto declaradas en estado de emergencia por la rápida propagación del sarampión. Dadas estas circunstancias, es importante que la población identifique los puntos de vacunación que están disponibles en todo el territorio nacional, que tienen como finalidad frenar este brote.

¿Que regiones del país se encuentran en estado de emergencia?

Hasta el momento, se han reportado más de 10 regiones en estado de emergencia según lo establecido por el Decreto Supremo que declara una alerta sanitaria por brote de sarampión con transmisión local confirmada en la región de Puno y riesgo elevado de propagación en las regiones de Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac, Lima Metropolitana y el Callao.

Minsa fortalecerá la vacunación contra el sarampión en 11 regiones, Lima Metropolitana y el Callao



Se realizará la vacunación con dos dosis en niñas y niños menores de 10 años, 11 meses, 29 días. En la región Puno se viene vacunando a los adultos de 59 años.



📌 Más información:... pic.twitter.com/AkHgnaJgj0 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 17, 2026

¿Cómo identifico un punto de vacunación cercano a mi domicilio?

Para poder conocer los establecimientos de salud que se encuentran colocando la vacunación, es necesario ingresar a la página web del Seguro Integral de Salud. Para acceder al portal que permite visualizar y filtrar la información de los lugares de inoculación que se encuentran disponibles a nivel nacional se puede encontrar en este enlace.

Página web del SIS en el que se encuentra el Buscador Nacional de Establecimientos de Salud

Dicha página web es parte del Seguro Integral de Salud (SIS) y permitirá ubicar los puntos de vacunación por departamento, provincia y distrito. Incluso, cada establecimiento cuenta con su dirección y un enlace directo que redirige al mapa para que se pueda llegar con facilidad.

¿Qué síntomas de alarma podrían ser asociados al sarampión?

Los síntomas más comunes de esta enfermedad son: fiebre alta, tos persistente, congestión nasal, ojos rojos y llorosos, además de pequeñas manchas blancas en la parte interna de las mejillas. Incluso, dentro de lo más resaltante de este tipo de brote, las personas, especialmente los niños pueden tener la presencia de erupciones cutáneas que avanzan de manera rápida por diferentes lugares del cuerpo.

En ese sentido, la población puede estar alerta en este tipo de casos que vienen generando alarma en el país, dada la rápida proliferación en cuanto a los contagios. Con estas acciones ejecutadas por el Ministerio de Salud, se puede lograr frenar la enfermedad de sarampión por medio de los puntos de vacunación que están repartiendo las dosis en todo el territorio nacional.