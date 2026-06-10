León XIV en España: Papa bendice e inaugura la Torre de Jesucristo de la Iglesia de la Sagrada familia

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Barcelona vivió una jornada inolvidable el 10 de junio, cuando el Papa León XIV presidió la inauguración y bendición de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, el punto más alto del proyecto de Antoni Gaudí.

Con sus 172,5 metros de altura, la torre convierte al templo en la iglesia más alta del mundo, coronada por una cruz blanca que se eleva sobre la ciudad. La ceremonia fue un acto espiritual y cultural que unió a miles de fieles, autoridades y visitantes en un mismo sentimiento de trascendencia.

La bendición principal

La jornada comenzó con una misa solemne en la basílica, a la que asistieron más de 9.000 personas, entre ellas los Reyes de España y el presidente del Gobierno. En su homilía, León XIV destacó que la Sagrada Familia "no es una obra inacabada, sino un templo en construcción", subrayando que su carácter abierto es testimonio de esperanza y promesa.

Tras la misa, el pontífice bendijo la Torre de Jesucristo, símbolo central del diseño original de Gaudí y que hoy fue encendida por primera vez.

‼️ Momento histórico: El Papa León XIV bendice la Torre de Jesucristo, el punto más alto de la Sagrada Familia. Lo ha hecho tanto en español como en catalán.



La basílica se ha convertido en la iglesia más alta del mundo con 172,5 metros.



En su homilía ha destacado que "la... pic.twitter.com/d3aqLD1W6k — Universitarios Católicos (@UniCatolicos_es) June 10, 2026

El espectáculo del encendido

Al concluir la ceremonia, la basílica se iluminó con un espectáculo de luces y fuegos artificiales. Los haces proyectados desde las torres laterales convergieron en la cruz central, transformando la iglesia en un faro visible desde toda Barcelona. El encendido fue acompañado por música sacra y aplausos de los asistentes, que vivieron un momento de comunión entre arquitectura, fe y arte.

Un gesto sensible

Uno de los momentos más emotivos ocurrió antes de la misa, cuando el Papa compartió un instante con Valentina, una niña ciega de 12 años. Ella le explicó la nueva torre tocando una maqueta accesible, mientras el pontífice la escuchaba con atención y ternura.

El gesto fue interpretado como símbolo de cercanía y empatía, mostrando cómo la obra de Gaudí puede ser comprendida incluso a través del tacto y la imaginación.

Valentina, una niña invidente emociona a los Reyes Felipe y Letizia y al Papa León XIV al presentar una maqueta de la Torre de Jesucristo, la más alta de la Sagrada Familia, a través de una magistral explicación del legado de Antoni Gaudí. pic.twitter.com/beU4oYZHRK — Jose Moreno (@Josemn1_) June 10, 2026

El espectáculo de drones

La ceremonia culminó con un espectáculo de drones que dibujaron en el cielo la figura de Antoni Gaudí contemplando su obra. La proyección incluyó su célebre frase: "Primer l'amor, després la tècnica" ("Primero el amor, después la técnica").

Miles de asistentes levantaron faroles gaudinianos y móviles para inmortalizar el momento, mientras la torre se iluminaba y los drones trazaban la silueta del arquitecto. El evento fue mucho más que un acto arquitectónico: se convirtió en un evento espiritual, cultural y artístico que unió a miles de personas en Barcelona.

La bendición del Papa, el encendido de la basílica, el gesto con Valentina y el espectáculo de drones ofrecieron una narrativa completa: la culminación de un sueño iniciado hace 144 años por Gaudí, la afirmación de la fe como obra en construcción y la proyección de la Sagrada Familia como símbolo universal de esperanza y belleza.