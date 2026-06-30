Ronald Koeman deja selección de Países Bajos tras su eliminación ante Marruecos del Mundial 2026

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El director técnico Ronal Koeman ha decidido finalizar su ciclo al frente de la selección de Países Bajos después de sufrir una dolorosa eliminación en la actual Copa del Mundo. El estratega anunció su salida tras perder la tanda de penales ante Marruecos.

El fin de un ciclo mundialista

La derrota en los dieciseisavos de final contra el equipo marroquí ha marcado un punto de inflexión definitivo para el experimentado estratega. Tras el encuentro, la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol confirmó que aceptó la renuncia presentada por el entrenador de 63 años.

El técnico hizo pública su determinación a través de un mensaje difundido en su perfil personal de Instagram. Koeman explicó que, tras analizar el resultado deportivo y su presente personal, consideró que era el momento de concluir su etapa por la selección naranja.

"Anoche tomé la decisión de terminar mi periodo como entrenador del equipo nacional de los Países Bajos", indicó.

En su comunicado, el estratega reconoció sentir una profunda decepción por no haber logrado alcanzar el trofeo mundialista, un sueño que perseguía con el conjunto de 'La Naranja'. A pesar de este resultado adverso, el entrenador expresó sentirse orgulloso de su trayectoria profesional.

Prioridades de vida y legado profesional

El entrenador destacó que, más allá de los resultados sobre el campo, su perspectiva sobre la vida ha experimentado un cambio significativo. El ahora ex director técnico resaltó que existen asuntos de mayor trascendencia que en el fútbol, haciendo referencia específica a la salud de su esposa.

El estratega enfatizó que su pareja, Bartina, ha enfrentado un proceso de enfermedad compleja durante los últimos años. A pesar de esa difícil situación familiar, ella lo alentó constantemente para que cumpliera con sus responsabilidades al frente del equipo nacional neerlandés.

"El fútbol ha sido mi vida, pero la salud no tiene precio. Cuando alguien a quien amas pelea una dura batalla, tu perspectiva cambia", publicó.

Agradeció la confianza depositada por los jugadores, el personal técnico y la federación durante sus dos periodos al mando de la selección europea. Mencionó que haber dirigido a grandes clubes, como el FC Barcelona y el Ajax, constituye una parte esencial de su historia.

El técnico repasó su extenso recorrido profesional en ligas competitivas, mencionando su paso por instituciones como el Valencia, Southampton y Everton. Aseguró que cierra esta etapa con sentimientos encontrados, valorando especialmente el apoyo recibido por la adición en los momentos más complicados.

La despedida de Koeman como DT de Países Bajos tras la derrota ante Marruecos en el mundial responde también a motivos personales. El estratega prioriza la salud familiar tras culminar su trayectoria, marcando un cierre definitivo en su carrera como seleccionador nacional.