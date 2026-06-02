Miguel Trauco denuncia al programa de Magaly por acoso, pero ella lo reta: "Que lo demuestre con pruebas"

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La polémica entre Miguel Trauco y Magaly Medina se ha desatado luego que conductora de espectáculos revelara que el futbolista intentó impedir la difusión de unas imágenes en las que aparece junto a una misteriosa mujer. Según explicó en su programa, el jugador tomó acciones legales contra la producción antes de que el material fuera emitido, pero ella hizo caso omiso e igual mostró su tan esperado ampay.

Miguel Trauco demanda a 'Magaly TV, la firme'

En el inicio de su programa, Magaly mostró que Trauco envió dos documentos a su canal. El primero correspondía a una denuncia por presunto acoso presentada ante las autoridades, mientras que el segundo era una carta notarial con la que buscaba evitar que las imágenes promocionadas por el espacio de espectáculos salieran al aire. La situación llamó la atención debido a la insistencia del deportista por frenar la emisión del reportaje.

"Nos dice que no podemos pasar imágenes de él, que nos prohíbe (,,,) Me interesan tres pepinos lo que haga. Me interesan tres pepinos lo que haga. Mis urracos se pasean por la gran Lima. Están los equipos buscando a gente conocida. Denuncia el seguimiento porque dice que un carro lo siguió de Magaly y de Willax. Que se decida porque nosotros trabajamos independientes", indicó.

Magaly se defiende

Después de presentar los documentos, Medina cuestionó los argumentos presentados por el futbolista y consideró que las medidas adoptadas buscaban ejercer presión sobre el programa. Además, sostuvo que las acusaciones realizadas por Trauco carecerían de sustento y rechazó que su equipo haya realizado un seguimiento indebido o alguna práctica que pudiera ser considerada hostigamiento.

La conductora también explicó que el delito de acoso requiere pruebas concretas para ser acreditado, como evidencias que demuestren una conducta reiterada y una afectación real hacia la persona denunciante. En ese sentido, desafió públicamente al jugador a demostrar cada una de las acusaciones formuladas contra el espacio televisivo y los integrantes de su producción.

"Lo reto a que me demuestre, porque el acoso es una figura legal que tienes que demostrar con pruebas, videos, fotografías, y que ese acoso te ha causado una perturbación psicológica", indicó.

Finalmente, y pese a las acciones legales emprendidas por Miguel Trauco, 'Magaly Tv, al firme' continuó adelante con la difusión del material promocionado, dejando en evidencia que la conductora no se deja intimidar por demandas o advertencias que ella considera exageradas o que carecen de sustento válido.