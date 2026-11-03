Hospital Hipólito Unanue denuncia presencia de personal sin certificación: alertan falta de acreditación

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Colegio de Tecnólogos Médicos denunció la presunta presencia de trabajadores sin certificación en el hospital Hipólito Unanue. Además, alertó que algunos equipos del establecimiento se encuentran malogrados, lo que podría afectar la atención de los pacientes.

En el área de rayos X del hospital Hipólito Unanue se habría identificado a personas que realizan labores sin contar con un título universitario. En diálogo con Exitosa, el magíster José Vásquez Herrera, decano del Consejo Regional N.° 1 del Colegio de Tecnólogos Médicos, brindó detalles sobre esta situación.

Equipos de radiología presentan fallas en hospital

El representante del Colegio de Tecnólogos Médicos informó que una visita inopinada realizada el 16 de octubre permitió identificar aproximadamente 16 equipos de irradiación malogrados en el hospital Hipólito Unanue.

"Lo que tenemos es una información de los colegas del hospital Hipólito Unanue, en especial, del secretario general del Sindicato de Tecnólogos Médicos de ese nosocomio. El cual nos informa que el 16 de octubre, junto a un comité de seguridad de EsSalud hacen una visita inopinada y encuentran que existe aproximadamente 16 equipos de irradiaciones malogrados", afirmó.

Equipo de rayos X permanece inoperativo desde febrero

Denunció que el equipo de rayos X de emergencia no funciona desde febrero de 2026, por lo que el hospital estaría utilizando un equipo portátil para atender a los pacientes.

"Desde febrero de 2026 no funciona el equipo de rayos X en emergencia, están trabajando un equipo pequeño portátil", indicó.

Presuntas irregularidades en el personal contratado

Señaló que, tras presentar una denuncia, encontraron a personal extranjero que no contaría con formación profesional y que únicamente habría presentado una licencia del Instituto Peruano de Energía Nuclear para operar los equipos.

"Ante este hecho hacen una denuncia y encuentran a un personal no profesional de extranjeros que solamente muestra un documento que dice licencia dada por el Instituto Peruano de Energía Nuclear, que dizque le permite operar los equipos", sostuvo.

Colegio alerta sobre riesgos por radiación

Advirtió sobre los riesgos que implicaría esta situación para la seguridad radiológica y cuestionó que solo dos profesionales trabajen en el área. Además, indicó que buscan reunirse con el director del hospital para obtener un pronunciamiento.

"Alertamos a la población que ese instituto debe velar por la seguridad radiológica, y que en radiología solamente operan dos profesionales. Es un hecho lamentable, porque utilizan radiación. Buscamos conversar con el director del hospital para que se pronuncie sobre estos hechos", agregó.

Nota en desarrollo...