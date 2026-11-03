Ministro Tangherlini destaca gestión del Ejecutivo tras primeros 100 días de Gobierno

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, se pronunció sobre los primeros 100 días de gestión de Keiko Fujimori y destacó el desempeño del Ejecutivo. El titular del MTC sostuvo que, a su juicio, ahora el país cuenta con un Gobierno eficiente.

Angello Tangherlini analiza gestión y balance de los primeros 100 días de Gobierno

El integrante del Gabinete Ministerial abordó la presentación del informe de gestión programado para los próximos días y resaltó la orientación estratégica establecida por la actual administración gubernamental. Según la autoridad del MTC, el trabajo coordinado entre los ministerios ha permitido dinamizar la toma de decisiones en el aparato estatal.

"La presidenta Keiko Fujimori hará un balance este jueves próximo pero aquí más allá de detalles de cuáles han sido los logros, los objetivos, lo que se ha logrado destrabar en el gobierno de Keiko Fujimori lo que debe quedar claro es lo siguiente se evidencia que ahora tenemos un gobierno que busca ser efectivo, tenemos un liderazgo y hay una visión de país clara", indicó.

El titular del sector Transportes remarcó que las diferentes carteras ejecutivas vienen implementando hojas de ruta específicas para cumplir con los objetivos trazados desde el inicio de la gestión. La simplificación de trámites y la reactivación de obras públicas forman parte de los compromisos asumidos por el Gobierno central.

Las declaraciones del funcionario coinciden con la preparación del documento oficial que detallará los indicadores de producción, inversión e infraestructura alcanzados por el Ejecutivo en los últimos meses de trabajo.

Coordinación sectorial y hoja de ruta en las políticas públicas

En el ámbito de las políticas públicas, el ministro enfatizó que cada sector del Estado cuenta con lineamientos técnicos definidos para garantizar el cumplimiento de las metas institucionales. La planificación ministerial contempla la ejecución presupuestal y la atención prioritaria a las demandas de conectividad e infraestructura a nivel nacional.

La gestión del MTC enfoca sus intervenciones en el fortalecimiento de la red vial y el destrabe de proyectos estratégicos de transporte en coordinación con los gobiernos regionales y locales. La articulación con el Despacho Presidencial busca agilizar la asignación de recursos y la resolución de contingencias técnicas.

Por su parte, el Ejecutivo alista la jornada de rendición de cuentas donde se expondrán los resultados concretos obtenidos por cada una de las carteras ministeriales durante el presente periodo de gobierno.

En ese sentido, el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Angello Tangherlini, respaldó las acciones del Ejecutivo y reafirmó el compromiso de continuar con la ejecución de las políticas públicas establecidas.