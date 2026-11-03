Titular del MTC destaca acciones ante El Niño: "Este gobierno está actuando de manera rápida"

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, destacó las acciones que viene ejecutando el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori para hacer frente a las emergencias que podrían registrarse por el fenómeno El Niño.

MTC destaca acciones ante emergencia por El Niño

Como parte de su diálogo con Exitosa, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aseguró que se está desarrollando un trabajo planificado para atender oportunamente las zonas identificadas como vulnerables ante el incremento de las lluvias.

Durante la entrevista, Tangherlini explicó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) viene desplegando maquinaria de Provías Nacional en puntos estratégicos del país, principalmente en sectores donde históricamente se han registrado afectaciones por precipitaciones intensas.

Según detalló, los equipos han sido trasladados a ubicaciones cercanas de las zonas consideradas de riesgo, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta ante posibles emergencias y garantizar la intervención inmediata de las autoridades.

"Eso responde a un trabajo planificado, este gobierno está actuando de manera rápida. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en particular? Nosotros contamos con un pool de maquinaria de Provías Nacionales. Ese pool de maquinarias ha sido ubicado en campamentos cercanos a los puntos en donde sabemos por historia que son puntos de riesgo ante incrementos de lluvias por el fenómeno", manifestó.

MTC busca atender bloqueos de carreteras por El Niño

También, precisó que el despliegue de maquinaria permitirá intervenir ante eventuales bloqueos de vías, evitando que las autoridades tengan que trasladar equipos desde lugares alejados cuando ya se haya producido una emergencia.

"Eso va a ocurrir en el norte, apenas haya un bloqueo de carreteras, vamos a tener la máquina y el equipo con personas más cercanas para dar una respuesta definitiva", señaló durante la entrevista.

El titular del MTC indicó que la intervención no estará limitada únicamente a la recuperación de las carreteras, sino que también contempla acciones orientadas a atender las afectaciones que puedan presentarse.

"Esto está demostrando la capacidad y todo el despliegue en conjunto que está haciendo el Gobierno para poder minimizar los efectos del fenómeno El Niño, no solo en carretera, sino también con urbanes", expresó.

Finalmente, el titular del MTC reiteró que la planificación y el posicionamiento anticipado de maquinaria buscan fortalecer la capacidad de respuesta frente a las emergencias asociadas a las lluvias, como parte de las acciones que viene ejecutando el Gobierno ante el fenómeno El Niño.