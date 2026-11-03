Susana Baca cantará en ceremonia por la visita del papa León XVI en Lima

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Como parte de las actividades religiosas que se desarrollarán en el Perú del 11 al 16 de noviembre por la llegada del papa León XIV, se confirmó la participación de la cantante internacional Susana Baca en la ceremonia que se realizará en la capital, Lima.

Susana Baca cantará en ceremonia por la visita del papa León XIV

A días de la llegada del sumo pontífice al Perú, se ha dado a conocer que la cantautora Susana Baca interpretará un tema para la ceremonia en la que millones de fieles se congregarán por la visita del papa León XIV.

Pese a que todavía no se sabe cual es el tema escogido que interpretará para la mayor autoridad de la Iglesia Católica, la compositora afirmó estar preparándose para este momento tan importante en su carrera y trayectoria musical.

¿Qué otras cantantes han sido confirmadas para las celebraciones religiosas en el Perú?

La cantante ganadora de tres Premios Grammys Latinos no será la única encargada de interpretar un tema para el sumo pontífice. Como parte de las seleccionadas, tambien se encuentran Tania Libertad, que ofrecerá una presentación en Zaña, Lambayeque y Lita Pezo estará a cargo de la puesta en escena de Pucallpa, ubicado en la región de Ucayali.

Entradas para la misa del papa León XIV en Las Palmas inicia el 5 de noviembre

Según lo anunciado por el Arzobispado de Lima, a través del Monseñor Guillermo Elías, las entradas para la misa del papa León XIV estarán disponibles para el público desde este jueves 5 hasta el domingo 8 de noviembre por medio de la plataforma digital Ticketmaster.

Asimismo, precisó que cada persona podrá adquirir hasta ocho entradas, con el objetivo de facilitar la participación de los seguidores religiosos en este importante encuentro multitudinario.

"El día 16, a las 10:30 de la mañana, la Base Aérea Las Palmas convocará a más de un millón de personas. Todas las entradas son gratuitas. Como no se cobrará nada, quiero darles un anuncio importante: las entradas digitales para inscribirse a la santa misa estarán disponibles para el público en general los días jueves 5, viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre. Cada persona podrá adquirir hasta ocho entradas", expresó el Monseñor.

Finalmente, se confirmó la participación de la cantante Susana Baca en la ceremonia religiosa que se realizará en Lima por la visita del papa León XIV al Perú, donde interpretará un tema musical como parte de las actividades programadas.