¡Insólita fuga! más de 60 burros escaparon de un camal y sorprendieron a vecinos en plena vía pública

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presencia de los animales sorprendió a residentes y conductores, quienes alertaron sobre el peligro que representaba su desplazamiento en una vía con alto tránsito vehicular. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cómo ocurrió la fuga ni si todos los ejemplares fueron recuperados.

Burros recorrieron calles y tramos de la Carretera Central

Una situación inusual llamó la atención de los vecinos de Lima Este , más de 60 burros habrían escapado de un camal en Chaclacayo y comenzaron a desplazarse libremente por calles y avenidas de la zona.

Los animales fueron vistos en distintos puntos del distrito y algunos llegaron hasta tramos de la Carretera Central, generando preocupación entre quienes transitaban por esta importante vía.

Los ejemplares recorrieron sectores como Santa Inés, Los Paltos, Milagros y Peña del Sol. La información también dio cuenta de su desplazamiento hacia Ate, lo que amplió la atención sobre este episodio en Lima Este.

Las imágenes compartidas por vecinos mostraron a los burros caminando sin control aparente por espacios públicos. Su presencia sorprendió tanto a peatones como a conductores, debido a que los animales se encontraban en zonas donde circulan vehículos particulares, unidades de transporte público y camiones.

Uno de los aspectos que generó mayor preocupación fue la presencia de los animales en la Carretera Central, una vía de importante circulación vehicular. La aparición repentina de una manada en esta ruta podría obligar a los conductores a realizar maniobras inesperadas para evitar atropellarlos, con el riesgo de ocasionar accidentes.

Los reportes ciudadanos identificaron varios sectores de Chaclacayo por donde habrían pasado los ejemplares. Sin embargo, no se precisó cuánto tiempo permanecieron desplazándose por las calles ni cuál fue el recorrido exacto que siguieron después de salir del establecimiento.

La situación también representa un peligro para los propios animales, que quedaron expuestos al tránsito y a posibles lesiones mientras se movilizaban por zonas urbanas.

No se conoce cómo ocurrió la fuga ni el destino de los animales

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuáles fueron las circunstancias que permitieron la salida de los más de 60 burros del camal. Tampoco existe un balance confirmado sobre cuántos ejemplares fueron recuperados o si todos lograron ser puestos a buen recaudo.

La falta de información oficial mantiene interrogantes sobre la atención de este incidente y las medidas que se habrían adoptado para controlar a los animales. Asimismo, las versiones difundidas en redes sociales sobre el establecimiento involucrado no deben considerarse confirmadas sin información de las autoridades.

La fuga de los burros generó preocupación por la seguridad vial y el bienestar de los ejemplares en Chaclacayo y sus alrededores. Mientras se espera conocer qué ocurrió y cuál fue el destino de los animales, resulta necesario esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las acciones correspondientes.