Amazonas: helicóptero del Ejército sufre accidente durante operación de desminado y deja un fallecido

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un accidente aéreo durante una operación de desminado humanitario dejó un militar fallecido en la región Amazonas. El hecho se registró aproximadamente a las 8:30 de la mañana de este martes 3 de noviembre, cuando un helicóptero del Ejército del Perú sufrió un siniestro en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, en la zona fronteriza con Ecuador.

De acuerdo con el Comunicado N.° 007-2026/EP, la aeronave involucrada fue un helicóptero Augusta 109K, de matrícula EP-343 y fabricación italiana. Al momento del accidente, cumplía un vuelo de control de calidad externo de cuatro campos minados, como parte de las labores de desminado humanitario que se desarrollan en esta zona de la Amazonía peruana.

La víctima fue identificada como el técnico de segunda del Ejército Germán Teylor Núñez Cabrejos, quien se desempeñaba como paramédico del grupo de desminadores. Según la información difundida por la institución castrense, los demás integrantes de la tripulación y pasajeros permanecieron estables tras el incidente.

Ejército investiga las causas del accidente aéreo

Tras el siniestro, el Ejército señaló que las condiciones meteorológicas que predominaban en el sector habrían provocado el accidente. Sin embargo, esta explicación es preliminar y las circunstancias exactas deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes.

La institución informó que sus órganos competentes se encargarán de esclarecer lo ocurrido durante la operación aérea. Asimismo, expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y allegados del militar que perdió la vida.

El caso vuelve a poner atención sobre los riesgos que enfrentan los integrantes de las fuerzas del orden durante las operaciones de desminado en la frontera norte. Estas labores requieren identificar terrenos contaminados, delimitar zonas peligrosas, localizar minas antipersonales y retirarlas siguiendo estrictos protocolos de seguridad.

¿Quién era el militar fallecido en Amazonas?

Germán Teylor Núñez Cabrejos cumplía una doble función dentro de las operaciones: brindaba atención sanitaria al personal militar y participaba en las actividades vinculadas al desminado humanitario en la cordillera del Cóndor, sector fronterizo con Ecuador donde todavía existen áreas contaminadas por explosivos.

Su trayectoria también registra participación internacional. Su nombre figura en la relación de integrantes del XVII-B Contingente de la Compañía Perú autorizado para participar en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), entre mayo y noviembre de 2013. Además, se difundieron imágenes suyas durante capacitaciones relacionadas con estas labores especializadas.

El accidente ocurrido en El Cenepa deja en evidencia los peligros que acompañan las operaciones de desminado y supervisión en territorios fronterizos. Mientras el Ejército desarrolla las investigaciones para determinar las causas del siniestro, la institución deberá esclarecer las circunstancias de la tragedia y brindar el acompañamiento correspondiente a los familiares del efectivo fallecido.