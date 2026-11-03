Bernie Navarro ofrece apoyo al Gobierno para construcción de penales tipo CECOT: "La tecnología la pudiéramos brindar"

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El representante estadounidense Bernie Navarro se pronunció sobre el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador, donde visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una de las principales instalaciones penitenciarias impulsadas por el Gobierno de Nayib Bukele.

Bernie Navarro destaca tecnología en El Salvador

Durante sus declaraciones, Bernie Navarro destacó los resultados que ha obtenido la administración de Bukele en materia de seguridad y control penitenciario. En ese sentido, consideró importante conocer la experiencia salvadoreña, aunque precisó que no corresponde intervenir en las decisiones soberanas de otros países.

"Al ver lo que está haciendo el presidente Bukele, creo que es una parte importante porque ha habido mucho éxito. Nosotros no nos metemos en la parte interna, soberana del país de ver otros modelos", manifestó.

Asimismo, explicó que el sistema penitenciario salvadoreño utiliza tecnología estadounidense, por lo que planteó la posibilidad de que esta experiencia también pueda contribuir a los proyectos que se desarrollen en Perú.

"El sistema de cárceles del presidente Bukele de El Salvador es con tecnología norteamericana. La presidenta, el liderazgo del país ha dicho que quiere cárceles nuevas en el país y la tecnología la podemos brindar para establecer esas cárceles", sostuvo.

De esta manera, Bernie Navarro hizo referencia al interés del Gobierno peruano por impulsar nuevas infraestructuras penitenciarias y explorar alternativas tecnológicas para fortalecer la seguridad en los establecimientos carcelarios.

Al respecto, señaló que la mandataria busca conocer modelos que permitan mejorar el sistema penitenciario peruano y aseguró que Estados Unidos puede brindar la tecnología necesaria para implementar nuevas cárceles.

Importancia estratégica entre Perú y Estados Unidos

Por otro lado, el representante estadounidense resaltó la importancia de las relaciones bilaterales entre Perú y Estados Unidos, especialmente en el contexto de la nueva política de seguridad impulsada por la administración estadounidense.

Al respecto, mencionó que el presidente de Estados Unidos presentó un documento de política nacional de seguridad que establece como prioridad el hemisferio occidental y reconoce la necesidad de fortalecer la presencia estadounidense en esta parte del continente.

"El presidente de los Estados Unidos sacó la política nacional de seguridad de los Estados Unidos, que pone bien claro que el hemisferio occidental es lo más importante", expresó.

Finalmente, Bernie Navarro destacó lo anunciado por la presidenta Keiko Fujimori en querer adquirir mejores cárceles siguiendo el modelo de El Salvador, luego de su viaje en el que se reunió con el presidente Bukele.