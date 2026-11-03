Penal El Milagro: exjefe de la Defensoría alerta que alberga 6400 internos pese a tener capacidad para 1620

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el doctor William León Huertas, exjefe de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, alertó sobre la presencia de 183 teléfonos en el penal El Milagro y señaló que algunos internos realizarían llamadas hacia otras cárceles. Además, cuestionó la falta de control sobre estos dispositivos.

Crisis estructural, capacidad superada y enfrentamientos por el poder

El centro penitenciario trujillano supera casi cuatro veces su capacidad límite de albergue, lo que complica la gestión administrativa y la seguridad en los diferentes pabellones que conforman el recinto. La superpoblación carcelaria facilita la formación de facciones criminales que pugnan por el control interno de los espacios de reclusión.

"Este problema no es de hoy, este problema se va a repetir más adelante. El problema de las reyertas para obtener el poder en un pabellón siempre lo habido. Esto ha significado que el principio de autoridad en las cárceles en nuestro país ha venido siempre trayendo sus problemas", detalló.

Las condiciones de infraestructura se ven agravadas por la alta concentración de reclusos por cada sector, lo que rebasa la capacidad de vigilancia de los agentes penitenciarios encargados de la custodia y el mantenimiento del orden institucional en las instalaciones.

"El penal El Milagro ha sido diseñado para 1620 internos, actualmente tiene 6400 internos está dividido en 15 pabellones, cada pabellón, el pabellón 4 que ha ocurrido el problema tiene 542 internos. Solamente están para cada pabellón 2 técnicos, o sea 2 técnicos no le vas a pedir que dirijan o controlen un pabellón de esta naturaleza", indicó.

Pugnas entre organizaciones criminales y propuestas de intervención multisectorial

Los enfrentamientos violentos registrados responden directamente a disputas por el control de la delegatura de los pabellones entre facciones delictivas rivales operantes en la región norteña. La pugna por el liderazgo interno desencadenó el ataque con saldo mortal en el sector correspondiente.

"Acá ha habido un problema para poder obtener la delegatura, que es el delegado del pabellón y ha habido un problema entre dos grupos delincuenciales que es el grupo de Chicago y el grupo de la Jauría de Virú. Tal es así que el ex delegado ha sido uno de los fallecidos", señaló.

Ante la profunda crisis de autoridad evidenciada en los recintos carcelarios, el especialista planteó la necesidad de implementar medidas de reforma integral a través de la articulación interinstitucional entre diferentes carteras del Estado y organismos de seguridad especializada.

La propuesta consiste en la conformación de una comisión multisectorial integrada por representantes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el Ministerio de Justicia, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), el Ministerio de Trabajo, así como divisiones de inteligencia de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas para erradicar las irregularidades.

En ese sentido, el penal El Milagro afronta una grave crisis institucional debido al hacinamiento y la pugna de bandas criminales por el control interno.