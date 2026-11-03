Premier Galarreta convoca a reunión a titulares del Poder Judicial y Ministerio Público para luchar contra la criminalidad

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, convocó a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y al fiscal de la Nación, Tomás Galvez, a una reunión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, la cual preside.

Luis Galarreta sostendrá reunión con Janet Tello y Tomás Gálvez

A través de sus canales oficiales, la Presidencia del Consejo de Ministros dio a conocer que su titular sostendrá una reunión con Tello y Gálvez como parte de sumar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad que afronta el Perú.

De acuerdo a lo señalado este encuentro entre las citadas autoridades tiene como propósito "articular acciones, eliminar trabas burocráticas y lograr que las intervenciones policiales se traduzcan en sanciones conforme a ley".

Estas declaraciones la realizó el primer ministro desde Trujillo donde afirmó que el combate contra la delincuencia no depende solo de la labor operativa realizada por efectivos de la Policía Nacional del Perú y militares.

En ese sentido, subrayó la participación del Ministerio Público en los operativos del Comando Unificado Pataz para asegurar que las acciones contra el crimen cuenten con el respaldo legal adecuado.

"El Poder Judicial y la Fiscalía tienen un rol preponderante en la lucha contra el crimen organizado, todos debemos sumar esfuerzos para que cada intervención se traduzca en una sanción conforme a ley", refirió.

Además, Galarreta Velarde señaló que la labor de las fuerzas del orden requiere del compromiso del Estado de manera conjunta con la finalidad de que los delincuentes qu hayan sido capturados retornen a las calles y continúen delinquiendo.

#PCMInforma | Premier Galarreta convoca a cerrar filas contra la criminalidad. El jefe del gabinete anunció que convocará a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, a una próxima reunión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, que él preside. El objetivo es articular acciones, eliminar trabas burocráticas y lograr que las intervenciones policiales se traduzcan en sanciones conforme a ley. Añadió que en sesiones posteriores la comisión citará al @OSIPTEL, la UIF de la @SBSPERU y a las empresas de telefonía para sumar sus capacidades técnicas frente a la delincuencia. La lucha contra el crimen exige una respuesta firme y coordinada de todo el Estado. ¡El Perú responde! Lee también Juan Sheput cuestiona a diputados que exigen resultados a una semana de delegación de facultades: "Dejen la mala fe" November 3, 2026

Se citará a OSIPTEL, la UIF y la SBS

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