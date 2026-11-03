Fenómeno El Niño golpea a agricultores de Yangas: calor extremo acabó con la producción de mangos

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los efectos del fenómeno El Niño y las altas temperaturas mantienen en preocupación a los agricultores de Yangas, en la provincia de Canta, Lima. Alberto Pariona Velarde, vocero de los productores afectados, alertó que el calor extremo perjudicó la floración de los árboles frutales y ocasionó que no se concrete la producción de mangos durante esta campaña.

En diálogo con Exitosa, el representante explicó que las consecuencias de las condiciones climáticas ya eran advertidas por los agricultores, debido a las temperaturas elevadas que soportó la zona. Según indicó, el problema no se limita a los mangos, sino que también alcanza a otros cultivos importantes para la economía de los productores.

"Bueno, es lo que nosotros los agricultores ya veíamos llegar estas consecuencias, prácticamente por el extremo calor. Los mangos florecen a partir del mes de agosto, septiembre y prácticamente los mangos, las paltas, la lúcuma, la chirimoya, la guanábana, todo ha sentido el efecto del calor extremo porque prácticamente no ha cuajado", manifestó.

Altas temperaturas afectaron la floración de los frutales

Pariona explicó que el calor provoca que las flores de los árboles se sequen antes de que puedan desarrollar los frutos. Incluso, señaló que mantener el riego constante no ha sido suficiente para evitar los daños en las plantas, que terminan perdiendo gran parte de su floración.

"¿Eso qué significa? Que en la planta la floración se seca por el extremo calor a pesar de que usted lo riega constantemente, ya la planta prácticamente sufre un trastorno biológico y trata de botar todo lo que sea posible, toda la floración", sostuvo.

🔴🔵#MeganiñoEnElPerú ⚠️🌧️ | En diálogo con Exitosa, Alberto Pariona Velarde, vocero de los agricultores afectados de Yangas (Canta-Lima) por los fenómenos naturales, alertó que el Fenómeno El Niño ha perjudicado la producción de mangos en la zona. Ante las pérdidas registradas, pidió al Midagri implementar medidas de apoyo para los productores agrícolas. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 3, 2026

El vocero recordó que los agricultores dependen de una campaña anual para obtener ingresos por la comercialización de sus productos. Por ello, cuando las condiciones climáticas perjudican la cosecha, las familias deben afrontar las consecuencias económicas durante un periodo prolongado.

Agricultores piden intervención urgente del Midagri

El representante señaló que la situación vuelve a repetirse en Yangas, localidad reconocida por la producción de mango criollo. Según lamentó, el año pasado tampoco consiguieron obtener una producción favorable y ahora enfrentan nuevamente un escenario adverso.

"Entonces así estamos prácticamente, un año se trabaja para el cultivo prácticamente de los frutales. Y en ese año, si es que hay buena cosecha, buen rendimiento, el agricultor tiende a bien de recibir una muy buena economía. Pero en este año nuevamente se repite la historia tan igual como el año pasado, no hubo producción de mangos en mi sector que es bastante conocido, Yangas, por los mangos prácticamente criollos", expresó.

Ante este panorama, Pariona pidió que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego implemente medidas para contrarrestar las pérdidas. La falta de producción amenaza los ingresos de quienes dependen de estos cultivos, por lo que los agricultores esperan una respuesta de las autoridades.