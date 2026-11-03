Papa León XIV en Perú: Vaticano descarta asistencia médica especial durante su visita

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, se pronunció sobre la próxima visita del papa León XIV al Perú y aseguró que el pontífice no requerirá asistencia médica especial durante su estadía. Asimismo, destacó que su paso por el país representará un regreso a casa para el Santo Padre.

Papa León XIV no requerirá asistencia médica especial durante visita al Perú

Dicha información la brindó el director de la Oficina de Prensa del Vaticano en la conferencia de prensa que presentó el viaje apostólico que realizará el máximo representante de la Iglesia católica a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre.

Según explicó este es un viaje muy esperado para Robert Prevost y en específico sobre el retorno a territorio peruano resaltó que "la parada en Perú será un regreso a casa para el Santo Padre, a lugares que ha visitado durante mucho tiempo con los que tiene fuertes lazos".

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