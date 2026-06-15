Huaral: INPE evitó la introducción de sustancias ilícitas y objetos prohibidos mediante balón de gas en penal

por Verano, Karla

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) impidió el ingreso de sustancias ilícitas y objetos prohibidos que habrían estado escondidos en el interior de un balón de gas que estaba destinado a abastecer los economatos del establecimiento penitenciario de Huaral.

En este contexto, se refleja los desafíos que enfrentan los trabajadores del INPE para poder cumplir con su trabajo y a la vez salvaguardar y controlar el sistema de seguridad, de modo que se pueda evitar que determinados componentes puedan llegar a manos de los reclusos.

Intentaban camuflarlos en balones de gas

Respecto a la intervención ocurrida, esta se produjo durante la revisión de productos que llevaba el proveedor Yoel Rodríguez Solis. Al iniciar con la verificación de ellos, se encontraron dos galones gas de color azul, los cuales fueron revisados por el personal de seguridad, quienes se percataron que uno de ellos tenía ciertas características particulares producto, como el peso reducido.

Frente a ello, se procedió con una inspección mucho más minuciosa. De tal manera que se dispuso con la revisión de equipo de rayos X, mediante el cual se descubrió que la base de este cilindro había sido cambiada y acondicionada para esconder elementos prohibidos.

Al abrir la estructura modificada, el personal penitenciario halló 70 cajas de cigarros, 720 mililitros de licor, 2 resistencias espirales metálicos, 17 encendedores.

De igual modo, se incautaron 80 pastillas de sildenafilo, 10 blíster de amoxicilina y 10 naproxeno.

La verificación también permitió el hallazgo de 5 paquetes de pasta básica de cocaína (PBC) y una sustancia vegetal que presuntamente sería cannabis sativa.

🔴 FRUSTRAMOS EL INGRESO DE SUSTANCIAS OCULTOS EN UN BALÓN DE GAS



Como parte de nuestros estrictos controles de seguridad, incautamos sustancias ilícitas y diversos objetos prohibidos que habían sido acondicionados en el interior de un balón de gas.https://t.co/1ZZ8Bv5xtJ pic.twitter.com/oixy78wRWI — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) June 15, 2026

Investigación aún en proceso

Tras haber sido reportado el descubrimiento de dichos productos que ingresaron al penal, los efectivos de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público fueron los encargados de proceder con las diligencias e investigaciones respectivas.

La investigación, aún en curso, tiene como finalidad determinar responsabilidades sobre este cometido, así como también se busca conocer el origen de los elementos, los destinatarios y la participación de terceros en este hecho.

El personal del INPE continúa con sus labores y acciones que les permita garantizar mecanismos más efectivos de control y supervisión que realiza la institución en los penales a nivel nacional para controlar el acceso de sustancias ilícitas y objetos prohibidos.

De esta manera, el Instituto Nacional Penitenciario reafirma su compromiso de fortalecer, prevalecer y preservar la seguridad, el orden y la disciplina en todos los centros de reclusión penal en el interior del país.