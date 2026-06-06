INPE desmiente motín en penal de Huaral y revela que no hay fallecidos ni heridos

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de un comunicado desde su cuenta oficial, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) desmintió las diferentes versiones que se están difundiendo en plataformas digitales acerca un presunto motín que se habría suscitado en el penal de Huaral. En ese sentido, la organización aclaró que no hay personas fallecidas ni heridos.

Comunicado oficial del INPE

Con una publicación en redes sociales, el Instituto Nacional Penitenciario emitió un comunicado oficial con la finalidad de brindar clarida sobre una noticia que viene circulando en internet. En ese sentido, el INPE detalló que en el interior del Establecimiento Penitenciario de Huaral no se ha producido ningún motín y que tampoco se han registrado personas heridas o fallecidas.

Según lo reportado por el INPE, estos sucesos publicados responden a un resistencia que fue ejercida por un grupo de internos del pabellón 5, que rechazaron el cumplimiento de una normativa administrativa relacionada con una reubicación dentro del establecimiento penitenciario de Huaral.

INPE DESMIENTE MOTÍN EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUARAL pic.twitter.com/w2lerr1np7 — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) June 6, 2026

De acuerdo con la institución del gobierno, los reclusos ocuparon dicho ambiente con la finalidad de impedir la intervención del personal penitenciario encargado de ejecutar la medida de reubicación. Asimismo, el INPE aclaró que estas acciones forman parte de protocolos permanentes que se realizan en el centro penitenciario.

En ese sentido, este organismo realiza evaluaciones semestrales para determinar la permanencia o el traslado de los internos a los regímenes y pabellones que correspondan, de acuerdo con su proceso de rehabilitación y situación penitenciaria.

¿Qué medidas ha tomado el personal de seguridad?

Como parte de estos hechos, el INPE enfatizó que el personal de seguridad del penal se encuentra en estado de alerta y preparado para ejecutar los procedimientos establecidos en el plan de seguridad de la institución a fin de preservar el orden interno del centro penitenciario, teniendo como prioridad el bienestar de las personas privadas de su libertad y los trabajadores penitenciarios.

Dicho comunicado tiene como objetivo aclarar los hechos y evitar la propagación de información incorrecta que corresponda a la situación en el establecimiento penitenciario de Huaral, donde las autoridades aseguran que el control y la seguridad se mantienen bajo supervisión permanente.

Finalmente, este pronunciamiento del INPE surge luego de que diversas publicaciones en plataformas digitales reportaran sobre un supuesto motín en el penal de Huaral, una situación que generó alerta entre los familiares de los internos. No obstante, la institución preciso en que la información difundida no corresponde a la realidad e instó a la población a informarse a través de los canales oficiales.