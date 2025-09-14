Ibai llegará al Perú para entrega de la 'sartén de oro' al pan con chicharrón tras victoria del Mundial de Desayunos

14/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Perú recibirá al streamer Ibai Llanos tras lograr el primer puesto en el Mundial de Desayunos con el pan con chicharrón. El creador de contenido anunció su visita al país y pidió a sus seguidores que lo ayuden a decidir qué hacer con la sartén de oro en su llegada al país.

Ibai llegará al Perú para entregar la sartén de oro

El streamer español Ibai Llanos hizo un sorpresivo anuncio para todos sus seguidores peruanos: llegará al Perú para hacer entrega del premio mayor del Mundial de Desayunos: la sartén de oro.

A través de su cuenta oficial de Tik Tok, el creador de contenido inició su video advirtiendo que el mensaje estaba dirigido hacia todos sus seguidores peruanos: "Este video solo lo puedes ver si eres peruano o peruana", indicó.

Tras la victoria peruana en el Mundial de Desayunos donde el emblemático pan con chicharrón ganó el primer puesto del mundial este último sábado. Con 12,8 millones de votos, Perú se coronó como el campeón de este torneo de comida. Por su parte, Venezuela quedó en segundo puesto con 12,6 millones.

Por ello, ante el increíble desarrollo de la competencia del país, el streamer anunció que llegaría al Perú para entregar personalmente la sartén de oro en el territorio peruano.

"Me haría mucha ilusión que este premio llegase a Perú, decidme dónde debería estar la sartén de oro. Me comprometo personalmente a volar hasta Perú para colocarlo o dárselo a quien ustedes decidan", compartió en redes.

Ibai pide ayuda a seguidores peruanos

Durante el video, el streamer pidió a los seguidores que compartan sus comentarios con el creador de contenido para decidir qué hacer con la sartén de oro durante su llegada al Perú.

"Decidme dónde debería estar la sartén de oro, dónde debería colocarla, dónde debería ponerla, a quién se la debería dar", contó en el video.

Con tan solo una hora de publicado, el último video del streamer ya cuenta con 512.8 mil 'me gusta' y más de 27 mil comentarios con diversas ideas de hacia donde podría ser trasladado el premio mayor del Mundial de Desayunos en el territorio peruano.

El creador de contenido Ibai Llanos alentó a toda su comunidad, en especial a sus seguidores peruanos a comentar el destino de la sartén de oro. Ibai llegará al Perú próximamente para la entrega formal del premio del torneo de comida.