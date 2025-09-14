Dina Boluarte a favor de nuevo retiro de las AFP: "El dinero de los trabajadores, es el dinero de la familia"

14/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Todo hace indicar que luego de la marcha realizada en el centro de Lima en contra de la nueva ley del sistema de pensiones, el gobierno de Dina Boluarte cambió la postura tomada respecto a un octavo retiro de fondos de las AFP. Así lo dio a conocer la propia mandataria durante una reciente aparición pública este domingo 14 de septiembre.

Dina Boluarte a favor de nuevo retiro de las AFP

Durante su pronunciamiento oficial, la presidenta de la República dejó en claro que su gestión opinará favorablemente sobre esta medida impulsada desde el Congreso. Además, indicó que es facultad de los trabajadores a los que se les descuenta mensualmente un monto establecido, poder decidir en que utilizan su propio dinero.

"Sobre los millones de peruanos que están a la expectativa de un próximo retiro de la AFP, nuestro gobierno ha tomado la posición de opinar favorablemente sobre esta medida. El dinero que a todos los trabajadores se les descuenta y van a las AFP o a la ONP es el dinero de la familia que trabaja", indicó.

En esa misma línea, Dina Boluarte saludó que las familias puedan exigir el retiro de sus fondos de pensiones cuando lo crean necesario. Ello a propósito de la reciente protesta realizada en las calles del centro histórico de la capital.

"Y si es el dinero de la familia que trabaja, la familia tiene que saber en que momento lo requiere y en que lo utiliza para el bien de su familia. Por ello, familia peruana pueden retirar sus fondos de la AFP", añadió.

Dina Boluarte asegura que respaldará el proyecto que plantea un octavo retiro de fondos de las AFP. "Queremos anunciar que, tras un proceso de aprobación con el ministro de Economía , nuestro gobierno ha tomado la posición de opinar favorablemente sobre esta medida". pic.twitter.com/B7fKmqJUTf — Aarón Ramos (@caberecordar) September 14, 2025

MEF rechaza nuevo retiro de las AFP

Estas declaraciones de la presidenta van en contra de lo expuesto por el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes durante su presentación ante la Comisión de Economía del Congreso de la República. Ahí, el titular del MEF dejó en claro que un nuevo retiro de hasta 4 UIT sería más que perjudicial para el futuro de millones de peruanos ya que la nueva Ley del Sistema Previsional garantizaría una pensión mínima de 600 soles para los jubilados.

De acuerdo a su exposición, la idea es que cualquier ciudadano adherido a este sistema cuente con un fondo mínimo de más de 5 mil soles lo que le permitiría acceder a este pago mensual durante su vejez. Sin embargo, el nuevo retiro cambiaría drásticamente los planes del Ejecutivo.

En resumen, Dina Boluarte aseguró que su gobierno opinará a favor de un nuevo retiro de las AFP impulsado desde el Congreso.