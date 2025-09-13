Dina Boluarte celebra triunfo del pan con chicharrón: "Muestra de unidad de todos los peruanos"

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de varios días de votación donde las redes sociales estuvieron al rojo vivo, este sábado 13 de septiembre el Perú se coronó como el campeón del Mundial de Desayunos organizado por Ibai gracias al triunfo del pan con chicharrón. Este delicioso potaje se impuso ante la arepa venezolana con más de 12 millones de votos.

Dina Boluarte felicitó el triunfo del pan con chicharrón

Como era de esperarse y como ya había pasado durante las anteriores etapas de este popular concurso, Dina Boluarte aprovechó una reciente aparición pública para felicitar a todos los peruanos por esta obtención. La presidenta de la República estuvo presente, junto con algunos ministros de Estado, en el lanzamiento del Terminal Portuario Multipropósito de Eten, ubicado en Chiclayo.

Aquí la mandataria aseguró que este triunfo es una muestra de la unidad de todos los peruanos lo cual genera que se obtengan grandes objetivos. Además, resaltó que el pan con chicharrón sea el motor económico de miles de compatriotas que sacan adelante a sus familias.

"También quiero felicitar la muestra de unidad de todos los peruanos y peruanas que han hecho posible que nuestro sabroso pan con chicharrón sea reconocido como el mejor desayuno del mundo. Un desayuno nutritivo, pero cargado de amor y cariño donde tantas mujeres, jóvenes y varones han tenido a ese delicioso chicharrón como un emprendimiento más para sacar adelante a sus familias y hoy ha sido galardonado en el top de la gastronomía mundial, el pan con chicharrón peruano", indicó.

Con unidad todo se puede

En esa misma línea, Boluarte Zegarra dejó en claro que la unidad es la única clave con la que se pueden seguir avanzando a nivel país. Además, resultó la construcción de colegios, hospitales y todo tipo de infraestructura en diferentes partes del territorio.

"Esta victoria nos demuestra a los peruanos y nos debe seguir demostrando que en unidad podemos conseguir muchos triunfos. Que en unidad podemos seguir marcando historia como hoy día estamos marcando historia en Eten. Con unidad podemos seguir construyendo más colegios bicentenarios a nivel nacional porque nos interesa la buena y mejor calidad educativa. En unidad podemos seguir construyendo más hospitales porque nos preocupa la mejor calidad en salud para todos los peruanos", añadió.

Para finalizar, la presidenta Dina Boluarte felicitó el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos de Ibai tras imponerse a la arepa venezolana con más de 12 millones de votos.