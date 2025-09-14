San Juan de Lurigancho: Balacera en discoteca acaba con la vida de dos personas y con el sospechoso capturado

14/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Terror se vivió en una discoteca del distrito de San Juan de Lurigancho el domingo 14 de setiembre, por la balacera que se desató en el pórtico de un local, que dejó un saldo de dos personas fallecidas. Un sospechoso fue herido y posteriormente detenido por la policía, siendo trasladado a un hospital de Canto Grande.

Balacera en horas de la madrugada

El trágico suceso ocurrió alrededor de las cuatro de la madrugada en la concurrida discoteca 'Peña Viejo Verde', en la avenida Fernando Wiesse. El autor del hecho se posicionó frente a la puerta principal y abrió fuego contra los dos sujetos, que habrían sido su objetivo.

Testigos manifestaron que se llegaron a escuchar hasta 12 disparos, generando el pánico en los asistentes del club nocturno, como de los alrededores. Tras cumplir su cometido, el sospechoso emprendió la huida corriendo, alertando a una patrulla que circulaba por la zona.

Los casquillos que dejó la balacera.

Al atacar a los efectivos del Escuadrón de Emergencia de la PNP, estos repelieron de la misma forma, logrando herir a Celarg Asenjo Fernández (24), el presunto atacante. Tras ser capturado, fue llevado de emergencia a un nosocomio en Canto Grande, para que atiendan las heridas de bala causadas por los agentes.

Las hipótesis de la policía

Según las primeras investigaciones de las autoridades, este caso tendría dos variantes: la extorsión o el ajuste de cuentas. Estas dos opciones son las que se barajan tras el interrogatorio con el detenido y las pesquisas realizadas en el lugar del ataque, que fue cercado.

Junto con representantes del Ministerio Público, especialistas en criminalística ingresaron a la discoteca para el levantamiento de los cuerpos. Además, recuperaron los casquillos de bala que quedaron regados en el frontis del local, que serán analizados por expertos en balística.

Los fallecidos no han sido identificados hasta el momento, pero se presume que uno de ellos sería un hombre de 40 años, que murió en el lugar de los hechos. Su acompañante fue trasladado a un centro de salud, donde se confirmó su deceso.

Ataque en Zarate

Esta balacera ocurre semanas después de que un sicario acabó con la vida de tres personas en el boulevard de Zárate, en SJL. En aquella ocasión, el tirador acabó con la vida del dueño de dos discotecas y sus trabajadores.

Así, dos personas fueron asesinadas en una discoteca de San Juan de Lurigancho, tras ser acribilladas por un sujeto. Tras consumar el hecho, el sospechoso se enfrentó a unos policías, siendo herido y detenido.