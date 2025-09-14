Capturan a 30 integrantes de 'Los Trujillanos' en límite con Ecuador: Criminales amenazaban a comuneros

14/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Cinco mineros ecuatorianos fueron asesinados por integrantes de la organización criminal peruana 'Los Trujillanos' en la provincia de Zamora, límite entre la frontera de Perú y Ecuador.

Capturan a 30 integrantes de 'Los Trujillanos'

El operativo realizado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ejército de Ecuador logró la captura de 30 presuntos implicados con la organización criminal 'Los Trujillanos' en la provincia de Zamora en Ecuador.

La intervención policial se da tras un ataque armado el último jueves en el sector minero de Conguime Alto - Chinapintza, en la frontera de Perú y Ecuador. Un video registrado del ataque se escuchan los constantes disparos contra los que serían los mineros asesinados. El ataque está relacionado con el control territorial para la extracción de oro en la zona y la explotación de la minería ilegal.

Según la declaración de un comunero e investigaciones policiales, las cinco muertes están relacionadas con presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Choneros', en su intento de extender sus operaciones hacia territorio ecuatoriano.

Tras el enfrentamiento armado, las autoridades policiales peruanas y ecuatorianas emprendieron un operativo que logró la captura del cabecilla de la banda de 'Los Trujillanos' y otros 29 implicados en crímenes como asesinato y participación en la mafia de la minería ilegal. El accionar delictivo de 'Los Trujillanos' sería apoyado con la otra banda criminal 'Los Tiguerones', según información policial.

Más de 150 comuneros peruanos señalan a diversos sujetos de 'Los Trujillanos' que han sido detenidos como los criminales que atentaron contra su vida en diversas ocasiones por el control territorial. Este ataque se realizó contra comuneros de Kumpanan.

Según testimonio de un comunero, estos delincuentes llegaron a su comunidad para amenazarlos y desplazarlos de su territorio para posteriormente quemar sus casas y pertenencias.

Detención de 30 implicados en banda criminal 'Los Trujillanos'

En el video proporcionado por las autoridades policiales se observan los rostros de los 30 presuntos criminales detenidos. En la intervención policial se halló armamento de largo alcance y decenas de municiones bajo su propiedad.

Según información policial, 'Los Trujillanos', 'Los Tiguerones' y 'Los Choneros', estarían en constantes disputas del control territorial de más de 30,000 hectáreas destinadas a la minería ilegal. En medio de los enfrentamientos, se encuentran diversos ciudadanos que viven en comunidad en el límite entre Perú y Ecuador.