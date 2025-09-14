Atentado en Las Quintanas: Internan en el penal "El Milagro" a los investigados por ataque con explosivos en Trujillo

14/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que los investigados por el atentado en la urbanización Las Quintanas, Trujillo, del pasado 4 de septiembre, han sido recluidos en penal "El Milagro".

A través de su Junta Técnica de Clasificación, la entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, oficializó el encarcelamiento de Everet Quinteros Monasterios, Nilton Ravelo Ramos y Fabrizzio Leyton Gutiérrez.

Prisión preventiva por 18 meses

Lo dispuesto por el INPE es en referencia a la orden de 18 meses de prisión preventiva que ordenó el Poder Judicial a los prontuariados por los delitos de banda criminal, extorsión, peligro por medio de explosión agravada y daños. Cabe señalar que, en el caso de Fabrizzio Leyton Gutiérrez, es también imputado por el delito de tenencia de materiales peligrosos.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo validó los cargos de la fiscal provincial Jennifer Ludeña Meléndez luego de formalizar la investigación preparatoria por este caso. De acuerdo con el expediente, 93 personas resultaron agraviadas producto del acto delictivo.

Desde el INPE informaron que han cumplido con todos los protocolos y procedimientos de acuerdo a ley para la reclusión de los internos al Establecimiento Penitenciario de Trujillo o también conocido como "El Milagro", respetando la normativa del régimen penitenciario.

¡Ya se encuentran tras las rejas! 🚨 Los investigados en el atentado de la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, han sido recluidos en el penal "El Milagro", bajo estrictas medidas de seguridad y dando cumplimiento a la ley. 👉🏼 https://t.co/ghVow3GvrQ pic.twitter.com/vs0t7HzQFg — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) September 14, 2025

Dueño de la vivienda afectada responsabiliza a la minera "Poderosa"

En entrevista con Exitosa, el dueño de la vivienda en la que se concentró el ataque explosivo en la urbanización Las Quintanas en Trujillo, Roy La Rosa Toro, acusó a la minera "Poderosa" de estar detrás del atentado y anunció acciones legales.

El también presidente de la Asociación de Mineros Ancestrales del Perú (AMAPE), aseguró el lunes 8 de septiembre en "Hablemos Claro", que presentará una denuncia contra la mencionada compañía minera por el presunto delito de organización criminal.

"Tenemos pruebas, vamos a presentar una denuncia por organización criminal a Poderosa. Primero, que el 90 % de sus contratos con mineros de acá, el 90 % no tiene REINFO, entonces está promoviendo la minería ilegal", informó.

Por su parte, la minera "Poderosa", a través de sus redes sociales, publicó un comunicado en el que niegan las acusaciones, expresando, además, sus solidaridad con todas las personas afectados.

"Rechazamos de manera categórica las declaraciones del Sr. Roy La Rosa Toro Sánchez, presidente de la Asociación de Mineros Ancestrales del Perú (AMAPE), quien ha señalado de forma infundada que Compañía Minera Poderosa estaría vinculada al ataque con explosivos ocurrido en 4 de septiembre. Dichas acusaciones carecen de sustento y se contradicen con los avances de la investigación formal", indicaron.

Mientras las investigaciones continúan su curso, los principales sospechosos de participar en el atentado han sido recluidos en "El Milagro" por las graves acusaciones que la Fiscalía mantiene en sus contra.