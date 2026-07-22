IGP lanza videojuego educativo "Tres amigos y el terremotito": Aprende qué hacer antes, durante y después de un sismo

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un país ubicado sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde los sismos forman parte de la realidad, conocer cómo actuar durante una emergencia puede marcar la diferencia.

Con esa premisa, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) puso a disposición de la ciudadanía el videojuego educativo "Tres amigos y un terremotito", una herramienta gratuita que busca enseñar medidas de seguridad sísmica de una forma entretenida y accesible para toda la familia.

El videojuego está dirigido a personas de todas las edades y combina el aprendizaje con la diversión mediante una historia protagonizada por Miguel, Nadia y Matías, quienes, junto a sus mascotas, deberán superar diversos retos relacionados con la preparación y respuesta ante un terremoto.

La propuesta está basada en el cuento del mismo nombre escrito por el presidente ejecutivo del IGP, Hernando Tavera.

A lo largo de la aventura, los jugadores aprenderán a identificar zonas seguras dentro de una vivienda, preparar correctamente una mochila de emergencia, evacuar de manera ordenada y actuar frente a un posible tsunami. Cada misión recrea situaciones que podrían presentarse durante un evento sísmico, permitiendo reforzar conocimientos de manera práctica.

¿Listo para jugar y aprender a la vez? 🎮🕹️



Descarga el videojuego del IGP y descubre cómo estar mejor preparado ante un sismo junto a "Tres amigos y el terremotito".



✅ Descárgalo: https://t.co/EgaeGnEKFB pic.twitter.com/Wfyvo32zLE — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) July 21, 2026

¿Qué aprenderás con el videojuego?

Uno de los principales objetivos de esta iniciativa es fomentar la educación en gestión del riesgo de desastres desde edades tempranas. Para ello, el juego plantea escenarios que obligan al usuario a tomar decisiones rápidas y acertadas durante una emergencia.

Por ejemplo, en la historia de Miguel, el personaje debe preparar una mochila de emergencia junto a su mascota antes de enfrentar un terremoto de magnitud 8.8. Tras el movimiento sísmico, tendrá que encontrar una zona segura, comunicarse con su familia y recorrer la ciudad ayudando a otras personas mientras supera obstáculos ocasionados por las réplicas.

Según el IGP, este tipo de experiencias busca que los conocimientos adquiridos puedan trasladarse a la vida cotidiana, permitiendo que las familias estén mejor preparadas cuando ocurra un sismo real. La institución también destacó que la educación preventiva debe convertirse en un hábito permanente y no únicamente después de un desastre.

¿Dónde descargar el juego?

"Tres amigos y un terremotito" está disponible de manera gratuita para computadoras con Windows y dispositivos Android, facilitando que estudiantes, docentes y familias puedan acceder al contenido desde diferentes plataformas.

El IGP invitó a la población a utilizar esta herramienta educativa como complemento a los simulacros nacionales y otras actividades de prevención. Asimismo, recordó que practicar constantemente las medidas de seguridad, identificar las rutas de evacuación y mantener lista una mochila de emergencia son acciones fundamentales para reducir riesgos durante un terremoto.

La entidad señaló que el videojuego busca acercar la ciencia y la gestión del riesgo a la ciudadanía mediante recursos tecnológicos que resulten atractivos para las nuevas generaciones, fortaleciendo así una cultura de prevención que beneficie a toda la comunidad.

En un contexto donde el Perú registra actividad sísmica de manera constante, iniciativas como esta permiten reforzar conocimientos esenciales de forma didáctica. Aprender jugando puede convertirse en una herramienta valiosa para que niños, jóvenes y adultos sepan cómo reaccionar correctamente cuando ocurra un movimiento telúrico, contribuyendo a proteger vidas y reducir las consecuencias de futuros desastres.