Reina de belleza muere inesperadamente a los 35 años y lamentan su partida: "Era una persona maravillosa"

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reina de belleza LaToya Malcolm murió inesperadamente a los 35 años y dejó de luto al mundo de los certámenes. La modelo, actriz e instructora de baile había destacado en Miss Universo Jamaica 2024 y era recordada por su carisma, perseverancia y labor social.

Reina de belleza muere inesperadamente

La noticia que nadie veía venir llegó el 18 de julio, cuando los de Miss Universo Jamaica publicó en sus redes un texto avisando la partida de LaToya Malcolm, candidata en el certamen nacional durante el 2024.

El post dejó helados a sus fans y a los que le siguieron los pasos en el mundo del modelaje. La organización mandó su pésame a la familia, además de dedicarle unas palabras de despedida.

"Nos entristece profundamente el fallecimiento de LaToya Malcolm, ex Miss Universo Jamaica, quien compitió con orgullo en el certamen de Miss Universo Jamaica 2024. Nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Descansa en paz, LaToya. Nunca te olvidaremos", se lee en el comunicado.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente cuál fue la causa de su muerte. Este detalle ha incrementado la sorpresa entre los usuarios, quienes no tardaron en llenar la publicación con mensajes de tristeza y recuerdos sobre la joven reina de belleza.

¿Quién era LaToya Malcolm?

LaToya Malcolm tenía más de diez años de experiencia en la industria del entretenimiento de Jamaica. Además de trabajar como modelo, también se desempeñaba como actriz e instructora de baile, demostrando que lo suyo no solo eran las coronas y las fotografías, sino también el arte y la formación de otras personas.

En el 2024, Malcolm alcanzó uno de los momentos más importantes de su trayectoria al obtener el título de Miss Jamaica Bikini International. Aquella victoria tuvo un significado muy especial, pues ocurrió luego del fallecimiento de su padre, quien murió a comienzos de ese mismo año.

"Mi querido padre, Sr. Malcolm, esta victoria es para ti. Tu única hija sigue llenándote de orgullo. Sé que me estás mirando desde el cielo", escribió en Instagram cuando celebró la corona obtenida.

Pese al dolor que atravesaba, la modelo continuó entrenando y participando en los concursos. Esa fortaleza fue recordada por personas que trabajaron con ella, quienes destacaron su actitud positiva y su manera de salir adelante incluso durante los momentos más difíciles.

LaToya también colaboraba con el proyecto Transition, una iniciativa enfocada en brindar capacitación y recursos a adolescentes para que pudieran aprovechar nuevas oportunidades.

Fans lamentan partida de LaToya Malcolm

Tras conocerse la noticia, Gabrielle Henry, actual Miss Universo Jamaica, utilizó sus historias de Instagram para enviar un mensaje a la familia de Malcolm y resaltar el impacto que tuvo en su comunidad.

"Enterarme del fallecimiento de LaToya es una gran pérdida para su familia y la comunidad en general, Jamaica, su impacto siempre será recordado y su voz no será olvidada. Deseo a su familia mis más profundas condolencias. Que descanse en paz", expresó.

Otros usuarios también la describieron como una "persona maravillosa" y como "un soplo de aire fresco", recordando que, pese a encontrarse de luto por la muerte de su padre, le dio para adelante con todo en su participación dentro de los concursos.

La reina de belleza LaToya Malcolm murió inesperadamente a los 35 años, según confirmó Miss Universo Jamaica. Aunque la causa de su fallecimiento todavía no ha sido revelada, su partida generó numerosos mensajes de despedida.