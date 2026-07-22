Ethel Pozo NO OLVIDA infidelidad de Roberto Martínez a su madre: "A mi me marcó"

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Frente a las recientes declaraciones de la conductora de televisión, Gisela Valcárcel sobre su libro y la forma en que vivió la infidelidad de su entonces esposo, Roberto Martínez, su hija, Ethel Pozo, afirmó que no olvida por esa traición porque a ella también la engañó. Según explicó, se trata de un episodio que la marcó para toda la vida.

Ethel Pozo no olvida infidelidad de Roberto Martínez a su madre, Gisela Valcárcel

La reciente incorporación de Ethel Pozo al programa de streaming Sin más que decir, conducido por Pía Copello, no ha pasado desapercibida. En sus primeras participaciones, la hija de Gisela Valcárcel sorprendió al revelar detalles de uno de los episodios más difíciles de su adolescencia.

Durante la conversación, Ethel fue consultada sobre la mediática infidelidad de Roberto Martínez a su madre con la modelo Viviana Rivasplata. Ante esto, la conductora de streaming, mencionó que dicho episodio en su vida fue doloroso porque llevaba una relación buena con el esposo de su madre, incluso, consideró que la marcó en su forma de relacionarse con la infidelidad y los hombres.

"Fue terrible, por eso es que yo toco la infidelidad desde un aspecto con mucha responsabilidad porque fue doloroso. Yo lo viví, creo que a mí me marcó hasta el día de hoy con el tema de la infidelidad y de los hombres", afirmó Ethel Pozo.

Dolorosa pérdida en la adolescencia

La conductora Ethel Pozo reveló que el exfutbolista era una persona muy cercana a ella, por lo que mantenían una buena relación. Sin embargo, confesó que sintió que también la había engañado, ya que en varias ocasiones le negó haber cometido algún acto de infidelidad contra su madre.

"Nos llevábamos muy bien y luego empieza a haber rumores de que estaba sacando la vuelta, estaba ya Magaly al aire y él me decía que no, que jamás, que él nunca miraría a otra persona que no sea mi mamá y yo con 15 o 16 años lo miraba a este hombre adulto y le creía, hasta que un día ya con 17, que estaba en la universidad, vino un amigo y lo encontró a Roberto con esta persona en un chifa en el Polo", expresó.

Sin embargo, al enterarse de lo sucedido, decidió llamarlo para enfrentarlo. Durante una tensa conversación telefónica, le reclamó por la infidelidad hacia su madre, Gisela Valcárcel.

"Cuando me llaman a decirme me vuelvo loca, lo llamé y tuve una conversación muy horrible y fuerte que nunca más, me mintió como le mintió a mi mamá y le mintió a todo el mundo", enfatizó.

Finalmente, con estas declaraciones hechas por Ethel Pozo se revela que no olvida el hecho ocurrido por el impacto que tuvo en su vida este episodio de infidelidad hacia su madre por parte de Roberto Martínez.