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Pudo terminar en tragedia

Incendio consume almacén en Lince y alarma a vecinos: Bomberos lucharon más de una hora

Un incendio consumió un almacén en Lince y generó alarma entre vecinos, mientras los Bomberos trabajaron durante más de una hora para confinar las llamas.

Incendio consume presunto almacén en Lince
Incendio consume presunto almacén en Lince (Composición Exitosa)

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 08/09/2026

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Un incendio de mediana magnitud se registró durante la madrugada en un predio ubicado en la avenida Canevaro, en el distrito de Lince. Las llamas generaron alarma entre los vecinos, quienes salieron de sus viviendas para observar cómo el fuego consumía parte del inmueble de material noble y provocaba una intensa humareda.

Vecinos alarmados por incendio

Hasta el lugar llegaron varias unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para atender la emergencia. Los hombres de rojo trabajaron durante más de una hora para contener las llamas y evitar que el fuego se extendiera hacia otros predios ubicados en los alrededores.

Los Bomberos confirmaron que el incendio se encontraba confinado, aunque todavía no había sido controlado por completo. Mientras continuaban las labores de emergencia, los residentes permanecieron en las calles, preocupados por la posibilidad de que el fuego alcanzara otras viviendas y por la gran cantidad de humo negro.

"Llevamos un gran susto y esperamos que puedan controlarlo. Nosotros somos los primeros en darnos cuenta porque la señora de la esquina ni cuenta se ha dado, hemos gritado y un chico salió a ver, pero todo pasa demasiado rápido", expresó una de las vecinas de la zona.

Otra mujer que trabajaba cerca del lugar contó que se percató del incendio cuando transitaba por la zona rumbo a su vivienda. Al observar las llamas y la humareda, se sumó a la preocupación de los residentes que seguían de cerca la emergencia.

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De acuerdo con otra vecina, quien vive aproximadamente a dos cuadras del predio, en el inmueble aparentemente no residiría ninguna persona. Según su versión, el espacio sería utilizado como almacén, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

El humo también afectó a residentes de los alrededores. Una vecina señaló que tuvo que salir rápidamente de su departamento junto a sus hijas debido a la intensa humareda. Las causas del incendio y los daños materiales ocasionados serán determinados tras las investigaciones correspondientes.

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Ante un incendio, es fundamental mantener la calma, evacuar por rutas seguras y evitar el uso de ascensores. También se debe alertar a quienes se encuentren cerca y llamar inmediatamente a los Bomberos. Este tipo de emergencias evidencia la importancia de contar con instalaciones eléctricas revisadas, salidas despejadas y medidas de prevención para reducir riesgos y proteger la vida de vecinos y trabajadores.

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