RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Medidas de prevención

Ministerio del Interior refuerza acciones contra la violencia hacia las mujeres en conferencia internacional

Durante la participación del Gobierno en una conferencia internacional, el Ministerio del Interior refuerza su compromiso contra la violencia hacia las mujeres.

Mininter refuerza acciones contra la violencia hacia las mujeres
Mininter refuerza acciones contra la violencia hacia las mujeres (Difusión)

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/09/2026

Síguenos en Google News Google News

Por medio de su participación en un espacio internacional del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), el Ministerio del Interior (Mininter) reafirmó el compromiso del Estado peruano de enfrentar la violencia contra las mujeres y fortalecer las medidas de prevención, protección y atención a las víctimas. 

Mininter ejecuta acciones en contra la violencia hacia las mujeres 

Uno de los principales asuntos abordados durante el encuentro fue la situación de las mujeres y niñas indígenas de Condorcanqui, provincia ubicada en la región Amazonas, ante los casos de violencia sexual registrados en esta zona. 

Frente a esta problemática, se destacó la necesidad de establecer compromisos concretos que permitan reforzar la prevención, garantizar una atención integral a las víctimas y mejorar su acceso a la justicia.

Para abordar esta problemática se requiere una intervención articulada de distintas instituciones del Estado. En este esfuerzo participan, de acuerdo con sus respectivas competencias como:

Trabajo conjunto para mejorar la protección de las víctimas

La coordinación entre las entidades es considerada fundamental para fortalecer los mecanismos de protección y atención, así como para garantizar una respuesta integral y oportuna frente a los casos de violencia. También se busca mejorar las capacidades institucionales para atender a las víctimas y asegurar el seguimiento de las denuncias e investigaciones

Ricardo Bejarano plantea atraer presupuesto del Mininter para enfrentar inseguridad en Chorrillos
Lee también

Ricardo Bejarano plantea atraer presupuesto del Mininter para enfrentar inseguridad en Chorrillos

El encuentro internacional permitió, además, intercambiar experiencias con representantes de otros países y conocer buenas prácticas que podrían contribuir al perfeccionamiento de las estrategias nacionales destinadas a prevenir y enfrentar la violencia contra las mujeres.

Asimismo, desde el sector Interior, el compromiso incluye fortalecer las capacidades de las instituciones vinculadas con la seguridad y protección de las víctimas, además de mejorar los mecanismos de actuación frente a estos hechos que son reportados en todo el país.

Con su participación en este espacio internacional, el Perú reafirmó su voluntad de adoptar medidas concretas para prevenir la violencia, proteger a las víctimas y garantizar que los responsables sean investigados y sancionados conforme a ley lo manda.

Congreso: Juntos por el Perú presenta moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo
Lee también

Congreso: Juntos por el Perú presenta moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo

Finalmente, el aporte del Ministerio del Interior (Mininter) al reforzar las acciones contra la violencia hacia las mujeres en conferencia internacional ayuda a que se pueda disminuir las estadísticas de la problemática que aqueja especialmente a las niñas indígenas de Condorcanqui que se encuentran en la región de Amazonas.

Temas relacionados conferencia internacional medidas de prevención Ministerio del Interior (Mininter) Violencia contra la mujer

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA