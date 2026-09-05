Ministerio del Interior refuerza acciones contra la violencia hacia las mujeres en conferencia internacional

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de su participación en un espacio internacional del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), el Ministerio del Interior (Mininter) reafirmó el compromiso del Estado peruano de enfrentar la violencia contra las mujeres y fortalecer las medidas de prevención, protección y atención a las víctimas.

Mininter ejecuta acciones en contra la violencia hacia las mujeres

Uno de los principales asuntos abordados durante el encuentro fue la situación de las mujeres y niñas indígenas de Condorcanqui, provincia ubicada en la región Amazonas, ante los casos de violencia sexual registrados en esta zona.

Frente a esta problemática, se destacó la necesidad de establecer compromisos concretos que permitan reforzar la prevención, garantizar una atención integral a las víctimas y mejorar su acceso a la justicia.

Para abordar esta problemática se requiere una intervención articulada de distintas instituciones del Estado. En este esfuerzo participan, de acuerdo con sus respectivas competencias como:

Ministerio del Interior

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Ministerio de Salud

Ministerio de Cultura

Ministerio Público

Trabajo conjunto para mejorar la protección de las víctimas

La coordinación entre las entidades es considerada fundamental para fortalecer los mecanismos de protección y atención, así como para garantizar una respuesta integral y oportuna frente a los casos de violencia. También se busca mejorar las capacidades institucionales para atender a las víctimas y asegurar el seguimiento de las denuncias e investigaciones.

El encuentro internacional permitió, además, intercambiar experiencias con representantes de otros países y conocer buenas prácticas que podrían contribuir al perfeccionamiento de las estrategias nacionales destinadas a prevenir y enfrentar la violencia contra las mujeres.

Asimismo, desde el sector Interior, el compromiso incluye fortalecer las capacidades de las instituciones vinculadas con la seguridad y protección de las víctimas, además de mejorar los mecanismos de actuación frente a estos hechos que son reportados en todo el país.

Con su participación en este espacio internacional, el Perú reafirmó su voluntad de adoptar medidas concretas para prevenir la violencia, proteger a las víctimas y garantizar que los responsables sean investigados y sancionados conforme a ley lo manda.

Finalmente, el aporte del Ministerio del Interior (Mininter) al reforzar las acciones contra la violencia hacia las mujeres en conferencia internacional ayuda a que se pueda disminuir las estadísticas de la problemática que aqueja especialmente a las niñas indígenas de Condorcanqui que se encuentran en la región de Amazonas.