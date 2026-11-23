23/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las autoridades de Irán cumplieron una sentencia de 74 latigazos contra la cantante iraní de 29 años Parastoo Ahmadi y cuatro miembros de su equipo musical y producción tras ser hallados culpables de "ofender la moral pública" al producir y publicar "contenido obsceno e inmoral en línea", según confirmó su abogado Mostafa Nili a la agencia ISNA.

De acuerdo con el letrado, el castigo físico se ejecutó en las oficinas de la fiscalía de la ciudad central de Qom para Ahmadi, Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia y Mohsen Lashkari.

Además de los azotes, la resolución judicial, dictada en junio de 2026, incluyó para Ahmadi y los otros cuatro sentenciados la prohibición de realizar actividades artísticas y musicales, así como de salir del país o viajar, durante dos años. Según los reportes, otras ocho personas vinculadas con el concierto recibieron condenas similares.

El concierto en YouTube y su historial de protesta

El caso se originó a raíz de la difusión en YouTube, el 11 de diciembre de 2024, de un video de 27 minutos en el que Ahmadi interpretó varias canciones sin el hiyab obligatorio y con los hombros descubiertos junto a músicos masculinos en un histórico caravasar de Qom, al sur de Teherán.

La transmisión en directo superó los tres millones de visualizaciones, y en menos de 24 horas las autoridades judiciales anunciaron una denuncia por realizar la presentación sin permiso ni apego a las normas legales y religiosas vigentes.

📹 Irán flagela con 74 latigazos a la cantante Parastoo Ahmadi por cantar sin velo en YouTube.



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Ahmadi, nacida en 1997 y graduada en dirección cinematográfica por la Universidad Soore de Teherán, ya había afrontado una denuncia previa por publicar la canción 'De la sangre de la juventud de la patria' durante las protestas de 2022 desatadas tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, detenida por no llevar bien puesto el velo.

Aunque en ciudades como Teherán se ha observado un relajamiento práctico en el uso del velo, la República Islámica mantiene restricciones sobre la actuación musical femenina en público y leyes que limitan la autonomía de las mujeres, como la exigencia del permiso del esposo para mujeres casadas en trámites como estudiar, trabajar o gestionar un pasaporte.

La ejecución de los 74 latigazos contra Parastoo Ahmadi y sus compañeros vuelve a situar el código de vestimenta y las libertades de las mujeres y artistas un uno de los temas más preocupante en Irán, mientras gobiernos occidentales y organizaciones de Derechos Humanos condenan el castigo físico como una violación del derecho internacional y las autoridades iraníes rechazan esos cuestionamientos.