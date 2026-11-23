23/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Huaylas, región Áncash, declaró fundado el requerimiento de 18 meses de prisión preventiva para Adrián Azuaje Solís, investigado en el asesinato de la periodista Susy Aponte Polo.

El trágico hecho ocurrido el pasado 19 de septiembre, en la avenida Ramón Castilla, tenía a un implicado más sin recibir la medida judicial, puesto que, el 4 de octubre último, Luis Iván Obispo Díaz y Ronald José Toro Ardila recibieron la orden de pasar un año y medio tras las rejas.

Caso sigue en investigación

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, el fiscal provincial Raúl Godos Sedán sustentó los fundamentos del requerimiento fiscal, logrando que el Poder Judicial dicte la medida coercitiva por el plazo solicitado, con la finalidad de asegurar la presencia del imputado en un penal, mientras se desarrollan las investigaciones y las acciones correspondientes, conforme a ley.

Como es de conocimiento, Azuaje Solís huyó a Venezuela tras el atentado contra Aponte Polo; no obstante, fue capturado en octubre en su país, luego de sufrir un accidente de tránsito. Desde ese entonces permanece recluido en la Delegación Municipal de Calabozo, estado de Guárico.

En el caso de Obispo Díaz, se le encontró un arma de fuego durante su operativo de captura en Surco, 19 de septiembre, la cual había sido reportada como sustraída a un efectivo policial, el 15 de noviembre de 2023, en Villa El Salvador.

Vale mencionar que, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas (Tercer Despacho) está a cargo de las investigaciones y también en su momento recalificó el delito a presunto sicariato , en agravio de la también excandidata al Gobierno Regional de Áncash y otros ciudadanos.

Aponte Polo no es la única víctima mortal a consecuencia del ataque a la desaparecida periodista, el 30 de septiembre perdió la vida Olimpia Pachas Osorio, una vendedora ambulante de 72 años que había sido diagnosticada con hemorragia intracerebral irreversible.

Pareja de Adrián Solís perdió la vida Venezuela

La ciudadana extranjera Alexandra Toro Montezuma, también investigada por el homicidio de Susy Aponte Polo, perdió la vida durante un accidente de tránsito en Venezuela. El hecho ocurrió cuando el bus en el iba impactó contra un separador vial, en el estado de Portuguesa.

Junto a ella también falleció su hija de cuatro años, mientras que su pareja, Adrián Azuaje Solís, señalado como el organizador principal del atentado en Caraz, resultó con heridas graves. Ambos sujetos habían escapado hacia su país de procedencia para evadir las investigaciones policiales en sus contra.

Para evitar ser detectados durante su trayecto, utilizaron identidades falsas, figurando él como Adrián Solís y ella bajo el nombre de B'Angel Toro Montesinos. Sin embargo, su plan terminó abruptamente cerca del caserío Tierra Buena, en el municipio Guanare, cuando la unidad vehicular volcó en la autopista.

Mientras el caso continúa siendo investigados por las autoridades peruanas, los deudos de las víctimas exigen que el crimen no quede impune.